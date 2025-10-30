Szijjártó Péter fantasztikus hírt közölt

„A magyar gazdaság szempontjából fantasztikus hír, hogy Donald Trump és Hszi Csin-ping sikeres találkozót bonyolított le egymással és megállapodásra jutottak kereskedelmi kérdésekben” – írta Szijjártó Péter Facebook-posztjában.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte:

A magyar gazdaság érdeke a világgazdaság szabályokra, józan észre és kölcsönös tiszteletre alapuló működése, egy blokkokra osztott világgazdasági rendszerrel mi egyértelműen rosszul járnánk.

Szijjártó emlékeztetett: „Az Egyesült Államok és Kína hazánk két legfontosabb beruházási és kereskedelmi partnere az Európai Unión kívül, így ha ez a két ország gazdasági-kereskedelmi együttműködésről állapodik meg, akkor az nekünk jó hír.”

A két országból érkező beruházások és a velük folytatott kereskedelem fontos erőforrása a magyar gazdaság fejlődésének

– zárta bejegyzését a miniszter.

Szijjártó Péter legutóbb arról is nyilatkozott, az Európai Unió újbóli megerősödéséhez mielőbb vissza kell hozni a békét a kontinensre, valamint vissza kell térni a racionalitáshoz és az eurázsiai párbeszédhez.