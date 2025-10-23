Az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon. A bécsi nagykövetségünk és a konzuljaink közvetítésével a két rendőrség megegyezett, hogy magyar rendőrök kíséretével a vonat hamarosan továbbindulhat – közölte Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter Fotó: KKM Forrás: MTI/KKM A tárcavezető úgy fogalmazott: „Az előbb telefonon beszéltem osztrák külügyminiszter-kollégámmal, Beate Meinl-Reisingerrel, aki segítséget ígért a vonat továbbhaladása kapcsán. Megteszünk mindent, hogy a Fradi szurkolótábora időben eljusson Salzburgba.” Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

