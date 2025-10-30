Hírlevél

Nagy a baj! Riasztották a lengyel légierő vadászgépeit

„Hogy tehették ezt veled?" – reagált a szövetség a magyar olimpikon meghurcolására

Szijjártó Péter: Folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt

A külgazdasági és külügyminiszter szerint folyamatosan nyomon követik az eseményeket. Szijjártó Péter ugyanakkor nem tud olyan állampolgárról, aki veszélyben van.
Szijjártó PéterTanzániazavargások

Folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt, konzuljaink készek fogadni minden bajba jutott magyar állampolgár jelentkezését – közölte külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. Szijjártó Péter szerint jelenleg nincs a tárcának információja veszélyben lévő állampolgárról. 

Szijjártó Péter szerint minden érintettel felvették a kapcsolatot
Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Tanzániában a választásokat követően tüntetések robbantak ki, helyszíni tudósítások szerint lövéseket lehetett hallani, és felgyújtottak egy rendőrkapitányságot.

A zavargások ugyanakkor főleg az ország szárazföldi részét érintették, a turisták körében is népszerű Zanzibárt szigetet nem – tájékoztatott a tárcavezető.

Diplomáciai források szerint az internet-szolgáltatás délután rövid időre helyreállt, ám jelenleg nem működik, így a banki szolgáltatások sem elérhetők. A közúti tömegközlekedés és a tengeri kompjáratok továbbra sem működnek. A Kenya Airways és az Ethiopian Airlines nemzetközi járatai viszont továbbra is repülnek, de a megmaradt kapacitások hamar beteltek, és több repülőteret is lezártak.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt, a konzulok készek fogadni minden bajba jutott magyar állampolgár jelentkezését.

„Jelenleg nincs tudomásunk veszélyben lévő magyarokról a térségben, de folyamatosan nyomon követjük az eseményeket” – közölte.

Majd hozzátette, hogy a délelőtt folyamán a konzuli védelemre regisztrált magyar állampolgárok mindegyikének közvetlen üzenetet küldtek a Konzinfo applikáción keresztül, és folyamatosan tartják a kapcsolatot a térségben tartózkodó magyarokkal.

„Veszélyben lévő magyar állampolgárról jelenleg nincs tudomásunk, a konzuli szolgálathoz sem érkezett ilyen jellegű segítségkérés” – erősítette meg.

„Folyamatosan kapcsolatban vagyunk az érintett utazási irodákkal annak érdekében hogy mielőbb megoldást találjunk a magyarok hazautazására” – tette hozzá.

