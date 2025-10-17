Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor elárulta, mikor lehet a Trump–Putyin-találkozó

Ön tudja?

A fél ország a Fradi sztárfocistájának találós kérdésén gondolkozik – videó

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter elmondta, hogy fontos megállapodás született

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megállapodás született arról, hogy a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, így ez immár a kilencedik amerikai beruházás Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterDonald Trumpgazdaságvállalatcsoportmagyar kormányCitibank

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a Citibank már negyven éve van jelen Magyarországon, azóta járul hozzá a hazai gazdaság teljesítményének növeléséhez, és több mint háromezer munkavállalójával az egyik legnagyobb külföldi befektetőnek számít a banki világban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

A Citibank önmagán túlmutató jelentőségét adja az a hatalmas technológiai és üzleti szolgáltató központ, amely 95 országban nyújt szolgáltatásokat a Citibank működéséhez, továbbá a pénzügyi és informatikai funkciók mellett, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladatokat is ellátja

– emelte ki.

A Citibank immáron negyven éve van jelen Magyarországon és járul hozzá a magyar gazdaság teljesítményének...

Posted by Szijjártó Péter on Friday, October 17, 2025

Ma a vállalatcsoport vezérigazgatójával abban állapotunk meg, hogy a kormány támogatásával a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, és újabb magas hozzáadott értékű munkahelyeket hoz létre

– tudatta.

Szijjártó Péter hangsúlyozta:

„Ez immáron a 9. új amerikai beruházás Magyarországon, melyről Donald Trump hivatalba lépése óta beszámolhatunk” – tette hozzá.

Kapcsolódó cikkek:

Budapesten érhet véget az orosz–ukrán háború
Szijjártó Péter: Nagyszerű hír, hogy Trump és Putyin újra beszéltek
Szijjártó Péter elárulta, hogy mi a kormány feladata

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!