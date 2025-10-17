Szijjártó Péter elmondta, hogy fontos megállapodás született

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a Citibank már negyven éve van jelen Magyarországon, azóta járul hozzá a hazai gazdaság teljesítményének növeléséhez, és több mint háromezer munkavállalójával az egyik legnagyobb külföldi befektetőnek számít a banki világban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

A Citibank önmagán túlmutató jelentőségét adja az a hatalmas technológiai és üzleti szolgáltató központ, amely 95 országban nyújt szolgáltatásokat a Citibank működéséhez, továbbá a pénzügyi és informatikai funkciók mellett, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladatokat is ellátja

– emelte ki.

Ma a vállalatcsoport vezérigazgatójával abban állapotunk meg, hogy a kormány támogatásával a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, és újabb magas hozzáadott értékű munkahelyeket hoz létre

– tudatta.

Szijjártó Péter hangsúlyozta:

„Ez immáron a 9. új amerikai beruházás Magyarországon, melyről Donald Trump hivatalba lépése óta beszámolhatunk” – tette hozzá.

