Brüsszel

Szijjártó Péter: Minél előbb alapvető gazdaságpolitikai fordulatra van szükség Brüsszelben

53 perce
Olvasási idő: 8 perc
A hibás döntések után mielőbb alapvető gazdaságpolitikai fordulatra lenne szükség az Európai Unióban a növekedés újraindítása érdekében, de a magyar kormány addig is mindent megtesz a károk enyhítése céljából – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Horsensben.
BrüsszelSzijjártó PétergazdaságvámUrsula von der LeyenEurópai Unió

Szijjártó Péter az EU külkereskedelmi tanácsának informális ülését követően arról számolt be, hogy a világ gyorsan halad az újbóli blokkosodás irányába, ami óriási károkat okozna, ahogy történt az többek között Magyarországgal is a hidegháború alatt, és ezen az Európai Unió is rajtaveszne. „Az Európai Unió az elmúlt hónapokban, években rajtavesztett minden olyan megegyezésen, amelyet saját maga kötött, s általában rajtavesztett azon intézkedéseken is, amelyekhez pedig semmi köze nem volt” – húzta alá.

Szijjártó Péter szerint minél előbb alapvető gazdaságpolitikai fordulatra van szükség Brüsszelben
Szijjártó Péter szerint minél előbb alapvető gazdaságpolitikai fordulatra van szükség Brüsszelben Fotó: AFP

Az idő azt bizonyította, hogy a brüsszeli intézkedések egyrészt elszigetelték az Európai Uniót, másrészt pedig az európai gazdaságnak gyakorlatilag adtak egy óriási kiütést

– tette hozzá.

Erre példaként hozta fel először is, hogy az Oroszországgal szembeni szankciókkal összeomlott az eddigi európai gazdasági növekedési modell, amely a fejlett nyugati technológiák és a keleti energiahordozók kombinációjára épült, és máig nem is lépett ennek semmi a helyébe. Bírálta a kínai elektromos autóiparra vonatkozóan bevezetett, szavai szerint szintén rendkívül ártalmas vámokat, továbbá úgy vélekedett, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrégiben megkötötte az „évszázad legrosszabb dealjét” az Egyesült Államokkal a vámokról.

A világ újra rohamléptekkel halad a blokkosodás irányába, és bárki bárhogy próbálja szépíteni a helyzetet ezen Európa...

Posted by Szijjártó Péter on Tuesday, October 14, 2025

Szijjártó Péter elmondta, hogy az EU-s kereskedelmi biztos az ülésen „jól megünnepelte magát”, hiszen szerinte ez egy fantasztikus megállapodás, azonban a tények kevésbé zavarták, s egyféle inzultusnak tekintette azokat a konkrét kérdéseket, amelyeket feltett neki, és nem is válaszolt rájuk.

Szerintem a legegyszerűbb és legadekvátabb kérdés az, hogy az autóipar, az európai gazdaság gerince mennyivel károsodott, hogy az eddigi 2,5 százalékos vámokat az Európai Bizottság megállapodásának nyomán a hatszorosára, vagyis 15 százalékra emelték

– tudatta.

Illetve arra figyelmeztetett, hogy a megkötött vámmegállapodás könnyen lehet még rosszabb is, Ursula von der Leyen ugyanis teljesen felelőtlen és alaptalan vállalásokat tett azzal kapcsolatban, hogy majd az EU mintegy 750 milliárd euróért fog energiahordozókat vásárolni az Egyesült Államokból, az európai vállalatok pedig 600 milliárd euró értékben beruházásokat fognak ott végrehajtani.

Itt egy megalapozatlan, s minden alapot nélkülöző vállalást tettek az Egyesült Államok irányába akkor, amikor több százmilliárd eurós energiavásárlás és több százmilliárd eurós beruházás mellett kötelezték el magukat, ugyanis az Európai Bizottság nem vásárol energiát és nem is tud beruházást végrehajtani

– hangsúlyozta.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen Fotó: AFP

Így sajnos még az a forgatókönyv is szóba jöhet, hogy az évszázad legrosszabb dealje még rosszabb lesz, ha az Ursula von der Leyen által vállalt, a sci-fi kategóriájába tartozó vállalások nem teljesülnek

– húzta alá.

A miniszter úgy összegzett, hogy Brüsszel veszteségeket okozott az európai gazdaságnak akkor, amikor az Egyesült Államokkal és Kínával való kereskedelmi és gazdasági együttműködés tekintetében hozott intézkedéseket, és ennek a tetejébe most még 

az Oroszországból származó olcsó energiahordozókat is ki akarják zárni a piacról, hogy aztán még drágább forrásokból kelljen energiát vásárolni.

„Ezáltal nem véletlen, hogy az európai gazdaság versenyképessége drámai mértékben esik vissza, mivel Brüsszel olyan intézkedéseket hozott, amelyek komoly kiütéssel érnek fel a gazdaság vonatkozásában” – jelentette ki.

Mielőbb változásra, alapvető gazdaságpolitikai fordulatra van szükség Brüsszelben annak érdekében, hogy az európai gazdaság újra erősödni tudjon. És mindaddig, amíg ez a gazdaságpolitika marad, amely átpolitizál és átideologizál mindent, addig nem lehet számítani az európai gazdaság megerősödésére

– folytatta.

„Ezért nekünk otthon, Magyarországon kell minden fontos intézkedést magunknak meghozni annak érdekében, hogy ezen lehúzó európai gazdasági környezetben is növekedni tudjon a magyar gazdaság versenyképessége a jövőben” – fűzte hozzá.

