Béke vagy káosz? A döntés Trump kezében van

Szijjártó Péter így fogalmazott: A Közép-Európára legnagyobb hatást gyakorló két háború, a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus közös vonása, hogy mindkét esetben Donald Trump jelentheti a békét, sőt, igazából ő jelenti az egyetlen reményt.

Szijjártó Péter az Európai Unió és az Arab-öböl külügyminisztereinek közös tanácskozására utazott

Azt is látni kell, hogy mind az ukrajnai, mind a közel-keleti béketeremtés vonatkozásában nagyon sokan próbálják blokkolni és aláásni a béketörekvéseket, ezért minden eddiginél nagyobb szükségünk van az Öböl-térség felelősségteljes arab országaira.

Soha ekkora jelentősége az Európai Unió és az Arab-öböl közös külügyminiszteri tanácskozásának nem volt, mint most – összegzett.