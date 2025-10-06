Hírlevél

Szijjártó Péter

Béke vagy káosz? A döntés Trump kezében van

20 perce
Olvasási idő: 2 perc
Szijjártó Péter új bejegyzést osztott meg a Facebook-oldalán, melyben hangsúlyozta: a második világháború lezárása óta most van a legrosszabb helyzetben a globális biztonság. A tárcavezető az Európai Unió és az Arab-öböl közös külügyminiszteri tanácskozására indult.
Szijjártó Péter így fogalmazott: A Közép-Európára legnagyobb hatást gyakorló két háború, a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus közös vonása, hogy mindkét esetben Donald Trump jelentheti a békét, sőt, igazából ő jelenti az egyetlen reményt.

Szijjártó Péter az Európai Unió és az Arab-öböl külügyminisztereinek közös tanácskozására utazott
Szijjártó Péter az Európai Unió és az Arab-öböl külügyminisztereinek közös tanácskozására utazott
Fotó: AFP

Azt is látni kell, hogy mind az ukrajnai, mind a közel-keleti béketeremtés vonatkozásában nagyon sokan próbálják blokkolni és aláásni a béketörekvéseket, ezért minden eddiginél nagyobb szükségünk van az Öböl-térség felelősségteljes arab országaira.

A második világháború lezárása óta most van a legrosszabb helyzetben a globális biztonság. A Közép-Európára legnagyobb...

Posted by Szijjártó Péter on Sunday, October 5, 2025

Soha ekkora jelentősége az Európai Unió és az Arab-öböl közös külügyminiszteri tanácskozásának nem volt, mint most – összegzett.

