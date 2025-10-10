Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt van Putyin nagy bejelentése: így fogja lezárni a háborút

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter gratulált az izraeli félnek a gázai békefolyamat első fázisához

56 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter gratulált izraeli kollégájának a gázai békemegállapodás első fázisához, és reményét fejezte ki, hogy a túszok napokon belül hazatérhetnek – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PétertúszKözel-KeletkülügyminiszterMagyarország

Szijjártó Péter az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral folytatott telefonos egyeztetését követően arról számolt be, hogy gratulált a gázai békemegállapodás első fázisához, s kifejezte azon reményét, hogy ez visszahozza „a békés, nyugodt, terrorizmustól és rakétatámadásoktól mentes élet lehetőségét a Közel-Kelet összes országa számára”.

Szijjártó
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Biztosítottam Magyarország támogatásáról a béketárgyalások során, illetve reményünket fejeztük ki arra, hogy most már csak egy-két napot kell várni, és a túszok, közöttük a magyar állampolgár is, két év után visszatérhetnek a családjaikhoz

 – tudatta.

Szijjártó Péter tízmilliárd forint értékű magyar-szerb gyárépítést jelentett be Dunavecsén
Egyre nagyobb a belső feszültség a brit jobboldalon
Elütötték egy busszal, majd elvitték a kényszersorozók az ukrán férfit

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!