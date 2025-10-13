Szijjártó Péter: Kiszabadult az utolsó magyar túsz

Szijjártó Péter közösségi oldalán felidézte:
Amikor két évvel ezelőtt a Hamász megtámadta Izraelt, akkor nem hittünk a szemünknek. Azt a barbárságot amit elkövetett Izraellel, az izraeli emberekkel szemben nem lehet kellőképpen elítélni.
Szijjártó Péter köszönetet mondott
Ennek a támadásnak egy nagyon durva következménye volt az, hogy számos izraeli embert túszul ejtett a Hamász. Öt magyar állampolgár is a túszok közé került, közülük háromnak sikerült kiszabadulni. Egy magyar túsz sajnos meghalt, viszont Omri Mirán életben maradt, túlélte a földi poklot és most a Donald Trump által tető alá hozott megállapodásnak köszönhetően visszanyeri a szabadságát, visszatérhet a családjához.
– fogalmazott a külügyminiszter.
Ez a túszszabadulás nem jött volna létre Donald Trump nélkül és nem jött volna létre a katari és az egyiptomi barátaink nélkül sem. Jár nekik mindannyiuknak tehát a tisztelet és a nagyrabecsülés.
– hangsúlyozta Szijjártó Péter.