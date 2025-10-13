Hírlevél

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Kiszabadult az utolsó magyar túsz

38 perce
Kiszabadult az utolsó magyar túsz, akit a Hamász tartott fogva – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A politikus beszámolója szerint Omri Mirán, a két évvel ezelőtti terrortámadás egyik magyar áldozata „életben maradt, túlélte a földi poklot”, és Donald Trumpnak valamint a nemzetközi közvetítőknek köszönhetően visszatérhet családjához.
Szijjártó Péter közösségi oldalán felidézte: 

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)

Amikor két évvel ezelőtt a Hamász megtámadta Izraelt, akkor nem hittünk a szemünknek. Azt a barbárságot amit elkövetett Izraellel, az izraeli emberekkel szemben nem lehet kellőképpen elítélni.

Szijjártó Péter köszönetet mondott
 

Ennek a támadásnak egy nagyon durva következménye volt az, hogy számos izraeli embert túszul ejtett a Hamász. Öt magyar állampolgár is a túszok közé került, közülük háromnak sikerült kiszabadulni. Egy magyar túsz sajnos meghalt, viszont Omri Mirán életben maradt, túlélte a földi poklot és most a Donald Trump által tető alá hozott megállapodásnak köszönhetően visszanyeri a szabadságát, visszatérhet a családjához.

– fogalmazott a külügyminiszter.

Ez a túszszabadulás nem jött volna létre Donald Trump nélkül és nem jött volna létre a katari és az egyiptomi barátaink nélkül sem. Jár nekik mindannyiuknak tehát a tisztelet és a nagyrabecsülés.

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.


 

 

