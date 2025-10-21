Szijjártó Péter: Komoly napok jönnek!

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxemburgban vett részt az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülésén. A tanácskozásokat követő sajtóértekezletén arról is beszélt, hogy az Egyesült Államokba utazik.

Szijjártó Péter ma Washingtonban tárgyal Forrás: Szijjártó Péter/Facebook

A tárcavezető arról azonban nem számolt be, hogy kivel fog tárgyalni.

A tárgyalások hátterében feltehetően a budapesti békecsúcs áll, hiszen a találkozó előtti egyeztetésekre ezen a héten kerül sor.

Kapcsolódó cikkek: