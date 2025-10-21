Szijjártó Péter: Komoly napok jönnek!

Szijjártó Péter új bejegyzést osztott meg a Facebook-oldalán, melyhez azt írta: Komoly napok jönnek! A tárcavezető arra utalt, hogy ma Washingtonban tárgyal.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxemburgban vett részt az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülésén. A tanácskozásokat követő sajtóértekezletén arról is beszélt, hogy az Egyesült Államokba utazik.
A tárcavezető arról azonban nem számolt be, hogy kivel fog tárgyalni.
A tárgyalások hátterében feltehetően a budapesti békecsúcs áll, hiszen a találkozó előtti egyeztetésekre ezen a héten kerül sor.
