Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Hat magyar konzul lesz jelen az FC Salzburg–Ferencváros futballmérkőzés helyszínén

5 perce
Olvasási idő: 2 perc
Hat magyar konzul is jelen lesz az FC Salzburg–Ferencváros futballmeccs helyszínén csütörtökön Ausztriában, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a meccs reggelén.
Szijjártó PéterFC SalzburgFerencvárosfutballmeccs

A tárcavezető arról számolt be, hogy az Európa-liga mérkőzésére a rendelkezésre álló összes (1500 darab) vendégjegy elkelt. A szurkolók egy része szervezett utazás keretében különvonattal érkezik a helyszínre. 

Szijjártó Péter Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szijjártó Péter Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség

Ők a voucherüket a Salzburg-Taxham állomáson válthatják majd, míg az egyénileg érkezők az Alter Markton 

– tudatta. Tájékoztatása szerint hat magyar konzul segíti majd a drukkereket: kettő a stadionban, egy a Salzburg-Taxham állomáson, egy az Alter Markton, egy a hegyeshalmi gépjármű-határátkelőhelyen, egy pedig a hegyeshalmi vasútállomáson, majd a vonaton. Végül pedig közölte, hogy ügyeleti telefonszám működik ezúttal is, ezt hívhatják baj esetén reggel hat órától: +43 660 259 3184.

 

 

