Szijjártó Péter: Kritikusok, figyelem!

Szijjártó Péter kijelentette: ezen törekvéseink során a türk államokkal való együttműködés nagyon sokat segít, hiszen Törökországból már vásárolunk földgázt, sőt, Törökország az egyik legfontosabb tranzitországunk.

Magyarországon sokat dolgozunk annak érdekében, hogy Magyarország biztonságos energiaellátásához szükséges újabb energiaforrásokat és energiaútvonalakat vessünk be – jelentette ki Szijjártó Péter

Forrás: Facebook

– Kazahsztánból vásárolunk kőolajat. Azerbajdzsánban a magyar vállalatok, tulajdonosok a nagy gáz és olajmezőkben. Üzbegisztánnal együtt dolgozunk a nukleáris energián, Kirgizisztánnal a vízenergián, úgyhogy a magyar energiaellátás biztonságában a türk országok egyre nagyobb szerepet játszanak – sorolta a miniszter, és kiemelte: