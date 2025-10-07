Szijjártó Péter: Kritikusok, figyelem!

Hírlevél

Magyarországon sokat dolgozunk annak érdekében, hogy Magyarország biztonságos energiaellátásához szükséges újabb energiaforrásokat és energiaútvonalakat vessünk be. Erről Szijjártó Péter beszélt egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban.
Szijjártó Péter kijelentette: ezen törekvéseink során a türk államokkal való együttműködés nagyon sokat segít, hiszen Törökországból már vásárolunk földgázt, sőt, Törökország az egyik legfontosabb tranzitországunk. 

Magyarországon sokat dolgozunk annak érdekében, hogy Magyarország biztonságos energiaellátásához szükséges újabb energiaforrásokat és energiaútvonalakat vessünk be – jelentette ki Szijjártó Péter
Forrás: Facebook

– Kazahsztánból vásárolunk kőolajat. Azerbajdzsánban a magyar vállalatok, tulajdonosok a nagy gáz és olajmezőkben. Üzbegisztánnal együtt dolgozunk a nukleáris energián, Kirgizisztánnal a vízenergián, úgyhogy a magyar energiaellátás biztonságában a türk országok egyre nagyobb szerepet játszanak – sorolta a miniszter, és kiemelte: 

Ezért mindazok, akik kritizáltak minket az elmúlt években a türk államokkal való együttműködés miatt, most láthatják, hogy mennyire nem volt igazuk, mennyi előnye van Magyarországnak ebből az együttműködésből, úgyhogy azon dolgozunk, hogy a jövőben az együttműködés még szorosabb és még eredményesebb legyen. 

 

