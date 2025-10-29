Szijjártó Péter lerántja a leplet a hazugságokról – kövesse velünk élőben

A külügyminiszter a stúdióban Németh Balázzsal együtt veszi górcső alá azokat az álhíreket, amelyek a magyar kormány külpolitikai lépéseit támadják. Szijjártó Péter ezúttal is fontos bejelentést tesz.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezúttal is a közélet és a külpolitika sűrűjében rántja le a leplet a félrevezető információkról. A Harcosok órája című online műsor szerdai adásában Németh Balázs vendégeként a miniszter Magyarország számára kulcsfontosságú témákról tesz friss bejelentést, miközben közösen elemzik a sajtóban és a közösségi médiában terjedő álhíreket.
A műsor rendszeres vendége Szijjártó Péter, aki korábban már több alkalommal is helyretette a migrációval, a háborús fejleményekkel és a nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos hamis narratívákat.
Cikkünk frissül.
