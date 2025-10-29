Hírlevél

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter lerántja a leplet a hazugságokról – kövesse velünk élőben

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
A külügyminiszter a stúdióban Németh Balázzsal együtt veszi górcső alá azokat az álhíreket, amelyek a magyar kormány külpolitikai lépéseit támadják. Szijjártó Péter ezúttal is fontos bejelentést tesz.
Szijjártó Péter, külügyminiszter, Németh Balázs

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezúttal is a közélet és a külpolitika sűrűjében rántja le a leplet a félrevezető információkról. A Harcosok órája című online műsor szerdai adásában Németh Balázs vendégeként a miniszter Magyarország számára kulcsfontosságú témákról tesz friss bejelentést, miközben közösen elemzik a sajtóban és a közösségi médiában terjedő álhíreket.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Gideon Szaár izraeli külügyminiszterrel a megbeszélésük után tartott közös sajtótájékoztatón a Puskás Arénában 2025. október 27-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Gideon Szaár izraeli külügyminiszterrel a megbeszélésük után tartott közös sajtótájékoztatón a Puskás Arénában 2025. október 27-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A műsor rendszeres vendége Szijjártó Péter, aki korábban már több alkalommal is helyretette a migrációval, a háborús fejleményekkel és a nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos hamis narratívákat. 

Cikkünk frissül.

 

