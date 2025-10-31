Szijjártó Péter ma korán kezdett – videó

Az időeltolódás ellenünk dolgozik, úgyhogy indulnunk kell – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter friss videójában. Szijjártó Péter a hajnali órákban Szamarkandba indult, ahol az UNESCO közgyűlésén vesz majd részt.

Szijjártó Péter ma korán kezdett

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A miniszter a korai időpont kapcsán kiemelte: ilyenkor még a kakasok is alszanak. Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta: Magyarország számára hatalmas versenyelőny az a tudományos, szellemi, kulturális, vallási örökségünk amely az ezeréves keresztény államiságunkból fakad.