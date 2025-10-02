A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az Amerikai-Magyar Üzleti Tanács rendezvényén először is rámutatott, hogy a legutóbbi hasonló találkozó óta, Donald Trump elnök idén januári hivatalba lépésével, teljesen új szakaszba lépett a két ország kapcsolata. „Mindig is jó gazdasági kapcsolataink voltak. Mindig is jó védelmi kapcsolataink voltak. De mindig rossz politikai kapcsolataink voltak, és ez valamelyest árnyékot vetett az együttműködés jól működő részeire is. Ez most véget ért” – hangsúlyozta.

Szijjártó Péter a magyar-amerikai kapcsolatokról tett bejelentést Fotó: AFP

Tehát a vádaskodások, a sarokba szorítás időszaka után most olyan helyzetbe kerültünk, amikor valódi személyes barátság van a két ország vezetői között

– tette hozzá.

Kifejtette, hogy ennek jelentős kézzelfogható eredményei is vannak, például, hogy Magyarország visszakerült az ESTA-programba, illetve említette a paksi atomerőmű bővítését, s a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antalt is törölték a szankciós listáról. Azt is üdvözölte, hogy

Donald Trump beiktatása óta már több amerikai vállalat beruházást jelentett be Magyarországon, amelyek mind magas hozzáadott értékű, modern technológiájú projektek.

Szijjártó Péter a kerekasztal-beszélgetésen kitért az Európai Unió és az Egyesült Államok között nemrég létrejött vámmegállapodásra is, amely szavai szerint nagyon hátrányos az EU szempontjából, a „lehető legrosszabb egyezség, ami ebben az ügyben megszülethetett”.

Nem ez az első alkalom, hogy az Európai Bizottság kárt okozott az európai gazdaságnak, s attól tartok, nem is az utolsó

– fogalmazott.

Felidézte, hogy a brüsszeli testület nem követte a magyar kormány javaslatát, nem csökkentette azonos szintre az autóipari vámokat, amivel ki lehetett volna fogni a szelet az amerikai vezetés érveiből.

Sajnos az Európai Bizottság nem tette meg ezt a lépést - nem volt elég bátor, nem volt elég alkalmas

– vélekedett.

Leszögezte, hogy amit Magyarország tenni tud, az az, hogy megpróbálja csillapítani a vámmegállapodás negatív hatásait. A miniszter végül üdvözölte, hogy 9,5 milliárd eurónyi értékkel tavaly ismét rekordot döntött a magyar-amerikai kereskedelmi forgalom. Tudatta, hogy az utóbbi tíz évben a kormány 145 amerikai vállalat beruházását támogatta mintegy 315 millió euró értékben.

És ezt folytatni akarjuk. Amennyire csak lehet, szeretnénk támogatni az amerikai befektetőket, hiszen ez azt jelenti, hogy beruháznak Magyarországon

– összegzett.