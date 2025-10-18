Helyre lett téve: Szijjártó Péter nem kertelt Magyar Péterrel

Magyar Péter úgy állította be a budapesti békecsúcsot, mintha az az ő javaslata lett volna. Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón kapott kérdésre válaszolva keményen üzent neki.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Szijjártó Péter keményen visszaszólt a Tisza vezetőjének

A miniszter rövid és tömör válasza így hangzott:

Szándékosan nem válaszoltam, de azt gondolom, hogy ilyen fontos ügyben bohócokra nincs idő.

A sajtótájékoztatón elhangzottakhoz videó is elérhető, amelyen látható Szijjártó Péter határozott fellépése.

Trump nyilatkozatai egyébként tovább erősítik Orbán Viktor nemzetközi pozícióját.

A budapesti békecsúcs egyre nagyobb nemzetközi figyelmet kap, különösen mióta Donald Trump nyilvánosan dicsérte Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, Trump hangsúlyozta:

Egy vezető, akit kedvelünk. Kedveljük Orbán Viktort. Ez egy biztonságos ország, ahol nagyon jó munkát végeztek. Ő nagyon jó vezető, ha arról van szó, hogyan irányítja az országát. Nincsenek meg nála azok a problémák, amelyekkel más országok küzdenek.

Az amerikai elnök hozzátette: