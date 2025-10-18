Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Trump olyan dörgedelmes üzenetet küldött, hogy Zelenszkij fülét-farkát behúzta

Jó ha tudja!

Így lehet lenullázni a pénztárcánkat: ezt kell tudni a gyorshajtásért járó bírságokról!

Szijjártó Péter

Helyre lett téve: Szijjártó Péter nem kertelt Magyar Péterrel

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter a legutóbbi sajtótájékoztatóján élesen reagált Magyar Péter kijelentéseire a budapesti békecsúcs kapcsán. Szijjártó Péter szerint a nemzetközi esemény túl fontos ahhoz, hogy „bohócokkal" foglalkozzanak, miközben Donald Trump amerikai elnök méltatta Orbán Viktor politikáját, és bejelentette részvételét a találkozón Vlagyimir Putyin orosz elnökkel együtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterbékecsúcsDonald TrumpMagyar Péter

Magyar Péter úgy állította be a budapesti békecsúcsot, mintha az az ő javaslata lett volna. Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón kapott kérdésre válaszolva keményen üzent neki.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Szijjártó Péter keményen visszaszólt a Tisza vezetőjének

A miniszter rövid és tömör válasza így hangzott: 

Szándékosan nem válaszoltam, de azt gondolom, hogy ilyen fontos ügyben bohócokra nincs idő.

A sajtótájékoztatón elhangzottakhoz videó is elérhető, amelyen látható Szijjártó Péter határozott fellépése. 

Trump nyilatkozatai egyébként tovább erősítik Orbán Viktor nemzetközi pozícióját.

A budapesti békecsúcs egyre nagyobb nemzetközi figyelmet kap, különösen mióta Donald Trump nyilvánosan dicsérte Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, Trump hangsúlyozta: 

Egy vezető, akit kedvelünk. Kedveljük Orbán Viktort. Ez egy biztonságos ország, ahol nagyon jó munkát végeztek. Ő nagyon jó vezető, ha arról van szó, hogyan irányítja az országát. Nincsenek meg nála azok a problémák, amelyekkel más országok küzdenek.

Az amerikai elnök hozzátette: 

Ezért úgy döntöttünk, hogy Orbán Viktorral találkozunk, és úgy gondolom, remek házigazda lesz.

Hihetetlen bejelentés: Kína és az Egyesült Államok újra tárgyalóasztalhoz ül
Hatalmas pusztítás: ukrán drónok lángba borították Oroszország egy részét
Ezt mondta Szijjártó Péter a Trump–Putyin találkozóról – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!