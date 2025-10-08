Szijjártó Péter: Magyarország még vonzóbb beruházási célpont lesz a támogatási rendszer módosításával

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a kormányülés szünetében kiemelte, hogy tovább élesedett a verseny Európában azokért a beruházásokért, amelyek munkahelyeket teremtenek, és eldöntik, hogy mely országok is kerülhetnek az új globális technológiai korszak győztesei közé.

A kormány a jövőbeni sikerek érdekében két változtatást hajt végre a beruházásösztönzési rendszeren, amelyek nyomán Magyarország még vonzóbb beruházási célpont lesz – jelentette be Szijjártó Péter

Forrás: Facebook

Leszögezte, hogy Magyarország rendkívül jelentős sikereket ért el az elmúlt időszak során, Európa egyik fontos termelési központja lett, de emellett számos kutatás-fejlesztési innovációra és szolgáltatásokra épülő beruházás is érkezett hazánkba. Szijjártó Péter bejelentette, hogy mivel a verseny igen éles, a jövőbeli sikerek érdekében két lényeges változtatást hajtanak végre a beruházásösztönzési rendszeren.

Először is élünk azzal a lehetőséggel, amely az Európai Bizottság azon döntése nyomán jött létre, hogy a tiszta ipari megoldások és a nulla nettó kibocsátás elérése, vagyis a környezetet kímélő gazdasági növekedés érdekében létrejövő beruházások esetében 350 millió euróig nem kell európai bizottsági jóváhagyás a beruházások támogatásához

– tájékoztatott.

– Ez azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban tudunk döntést hozni, sokkal versenyképesebbek leszünk, nem kell egy-másfél évet várni egy-egy beruházás támogatása esetében az Európai Bizottság döntésére, ami egy óriási versenyhátrány volt, főleg az Európai Unión kívüli országokkal, vetélytársakkal szemben – folytatta.

– Tehát minden olyan beruházásért, amelynek nyomán a káros anyagok kibocsátása csökken, amelynek nyomán a gazdasági növekedés környezetkímélő módon jön létre, sokkal versenyképesebben tudunk majd küzdeni, sokkal nagyobb esélyünk lesz ezeket a beruházásokat Magyarországra hozni azzal, hogy ezt az új intézkedést bevezetjük – tette hozzá.

A miniszter ezután fontos célnak nevezte a magyar gazdaság dimenzióváltását, hogy a termelés mellett egyre nagyobb szerep jusson a kutatás-fejlesztésnek, a magas hozzáadott értéknek és az innovációnak, aminek terén szavai szerint szintén komoly sikereket ért már el az ország.

– Annak érdekében, hogy minél több magyar vállalat számára is lehetőség legyen kutatás-fejlesztési beruházást végrehajtani és ahhoz támogatást kapni, úgy döntöttünk, hogy immáron az ötven főt foglalkoztató vállalatok kutatással, fejlesztéssel foglalkozó beruházásaihoz is adunk támogatást, és elegendő tíz új, kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó munkahely létrehozása a támogatási jogosultsághoz – tudatta.

Ráadásul a magyarországi egyetemekkel és egészségügyi intézményekkel való együttműködést is előtérbe helyezzük úgy, hogy egyes kutatás-fejlesztési beruházásoknál, hogyha együttműködés jön létre magyarországi egyetemekkel, egészségügyi intézményekkel, akkor az erre fordított összeg 50 helyett immár 75 százalékot képviselhet a belső költségstruktúrában

– jegyezte meg.

Ezekkel a változtatásokkal Magyarország még vonzóbb beruházási helyszín lesz, még több környezetkímélő, magas hozzáadott értékű, magas képzettséget igénylő munkahelyet fogunk tudni Magyarországra hozni

– összegzett.