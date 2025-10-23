Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt nézheti vissza Orbán Viktor ünnepi beszédét - videó

Galéria

Soha nem látott tömeg hallgatta meg Orbán Viktor beszédét – képek

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Magyarországot csak a családok megerősítése által lehet erőssé tenni

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarországot csak a családok megerősítése által lehet erőssé tenni, ami az ország konzervatív és patrióta kormányának kiemelt célja – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amikor Washingtonban átvette a Genfi Konszenzusos Nyilatkozat díját Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök nevében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péterelnökcsalád

A családok védelméről és a nők egészségéről szóló Genfi Konszenzusos Nyilatkozat aláírásának 5. évfordulóján tartott szerdai ünnepségen a miniszter úgy vélte, hogy a család – mint kifejezés és mint társadalmi intézmény – súlyos támadások alatt áll a nemzetközi politikai térben, amit változatlanul egy szélsőségesen liberális fősodor ural. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség

Egyben idézte a magyar alkotmány családra adott definícióját, amely szerint a család egy olyan társadalmi egység, amely anyából, apából és gyermekekből áll, ahol az apa férfi, az anya pedig nő. Szijjártó Péter egyben ismertette a magyar családpolitika alapvető intézkedéseit, valamint a családokat támogató adórendszer legújabb elemeit, a többi között az anyák adómentességének fokozatos kiterjesztéséről szóló döntéseket. Mint hangsúlyozta, a magyar családpolitika alapvető megfontolása, hogy biztosítsa: nem múlhat anyagi megfontoláson a gyermekvállalás egy család döntésében. 

Az a döntés, hogy vállal-e egy újabb gyermeket, nem hozhatja a családot kevésbé előnyös helyzetbe ahhoz képest, mint ha nem vállalja a gyermeket

– fogalmazott Szijjártó Péter. Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy mára Magyarország már a GDP-jének 5 százalékát fordítja a családok támogatására, ami messze a legmagasabb arány az OECD-országok között. 

Valerie Huber, a Genfi Konszenzusos Nyilatkozatot alapító, washingtoni székhelyű Intézet a Nők Egészségéért családpolitikai szervezet elnöke kiemelte, hogy a nemzetközi együttműködés 5 év alatt hat országot tömörítő koalícióból a világ 40 országát átfogó széles szervezetté vált, amely két és fél milliárd embert fog át minden kontinensről. 

Kiemelte, hogy az Egyesült Államok és Brazília után 2023 óta Magyarország működteti a nyilatkozat titkárságát, és hangsúlyozta, hogy a magyar szerepvállalás tette lehetővé a szervezet fennmaradását.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter  (Fotó: AFP)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!