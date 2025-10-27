Szijjártó Péter elmondta, mikor indulhat az ukrán EU-csatlakozási tárgyalás

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az országgyűlés ülésén az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatos korábbi magyar kormányzati álláspont megváltozásával kapcsolatos képviselői kérdésre válaszolva kifejtette, hogy rövid ideig ugyan, de volt egy olyan időpillanat, amikor az integrációs tárgyalások a békét jelenthették volna, de ennek vége.

Szijjártó Péter szerint amíg Magyarországon nemzeti kormány van, addig nem indulhatnak el a tárgyalások Ukrajna európai uniós csatlakozásáról (Fotó: AFP)

Ez ma már nincs így. Ukrajna európai uniós csatlakozása, még csak a tartalmi tárgyalások megkezdése is, ma már a veszélyt jelenti Európa számára, hiszen Ukrajna tagsága behozná a háborút és elvinné az európai emberek pénzét. Ukrajna európai uniós tagsága veszélyt jelentene a biztonságunk, a gazdaság működése és a munkaerőpiac működése szempontjából is

– sorolta.

Mind a mai napig azért nem indultak el a tartalmi tárgyalások Ukrajnával az európai uniós csatlakozásról, mert Magyarország egyedül nem támogatja azt, ha tetszik, vétózza ezt a döntést. Mind a miniszterelnök az Európai Tanács ülésein, mind jómagam a külügyi tanács ülésein folyamatosan jelezzük, hogy nem indulhatnak el az érdemi tartalmi tárgyalások, ezért azok el sem indultak

– szögezte le.

Mindaddig, amíg én lehetek a külügyminiszter, és mindaddig, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, biztos lehet abban, hogy a csatlakozási fejezetek Ukrajnával nem fognak elindulni

– tette hozzá, arra is kitérve, hogy hatalmas nyomás nehezedik a kormányra ez ügyben.

Szijjártó Péter az azonnali kérdések óráján érintette Donald Trump amerikai elnök béke-erőfeszítéseit, és úgy vélekedett, hogy ezek eredményesek is lehetnének, ha a rendezésben az európai politikusok egy jelentős része nem lenne ellenérdekelt.

Az Európai Unió vezetői, számos nyugat-európai, mainstreamet képviselő politikus nem elősegíti, hanem aláaknázza a béketörekvéseket

– mondta.

Ennek az európai háborúpárti stratégiának egy része az, hogy Ukrajnába öntik a pénzt. Múlt hétfőn a külügyi tanácsülésen két szám hangzott el, két riasztó szám. Az ukrán hadsereg felfegyverzésére és fegyverben tartására 60 milliárd euróra lesz szükség. Ne legyen kétségünk afelől, hogy ezt miből és ki akarja kifizetni. Ezt Brüsszel oda akarja majd adni az európai emberek, így köztük a magyar emberek pénzéből is

– folytatta.

Emellett elhangzott az, hogy az ukrán állam működtetéséhez a következő kettő esztendő során 135 milliárd euróra lesz szükség. (…) És ne legyen kétségünk, hogy ezt is az európai, azon belül a magyar adófizetők pénzéből akarják odaadni, mert másból nem tudják

– figyelmeztetett.