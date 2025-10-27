Hírlevél

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter megható videóval jelentkezett

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
A külgazdasági és külügyminiszter nem akárkitől kapott üzenetet. Szijjártó Péternek izraeli hivatali partnere, Gideon Szaár adta át azt a levelet, amelyet a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Miran és a felesége írt. A férfi több mint 700 napot töltött a Hamász fogságában.
Szijjártó Péter

A külügyminiszter megható videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben elárulta: nem akárkitől kapott levelet. Szijjártó Péternek az egyik kiszabadított izraeli–magyar kettős állampolgárságú túsz és felesége írt.

Szijjártó Péter fogadta az izraeli külügyminisztert
Szijjártó Péter fogadta az izraeli külügyminisztert
Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A miniszter szerint még ebben a „nehéz, veszélyekkel teli világban is vannak felemelő pillanatok”. Szijjártó Péternek ugyanis nem mindennapi ajándékot hozott Gideon Szaár izraeli külügyminiszter. a miniszter hivatali partnere ugyanis ma átadta azt a levelet, amelyet a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Miran és a felesége írt.

A férfi 738 napot töltött a Hamász terrorszervezet fogságában, most azonban már családja köréből üzent.

„Tényleg minden követ megmozgattunk annak érdekében, hogy kiszabadulhasson. Katari, egyiptomi, amerikai barátainkkal folyamatosan, akik folyamatosan közvetítettek, folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és tartottuk napirenden hogy Omri Miran ki tudjon szabadulni” – fogalmazott a miniszter. Szijjártó Péter egyúttal elmondta: megható volt olvasni és a videókban látni is, ahogy férfi újra magához öleli a gyermekeit. 

Ez lesz az egyik olyan dokumentum, ami az elmúlt tizenegy év után a legnagyobb becsben lesz tartva

– hangsúlyozta a miniszter.  

 

