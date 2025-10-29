Szijjártó Péter: A nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van. A turistahajó Luxor és Edfu között szenvedett balesetet, a fedélzetén mintegy 220 emberrel, köztük 16 magyar állampolgárral. Tudatta, hogy a konzuli ügyeletre beérkezett segítségkérés után a kairói nagykövetség munkatársai azonnal felvették a kapcsolatot az utasokkal és az utazási iroda képviselőivel.

Fotó: MTI

Valamennyi magyar állampolgár jól van, időben lejutottak a hajóról, amely a jelenlegi információk szerint leégett

– tájékoztatott. Majd arra is kitért, hogy az utasokat egyedül anyagi veszteség érte, és megsemmisültek az úti okmányaik is, amelyek pótlása már folyamatban van.

A magyar csoport tagjai biztonságban vannak, és az utazási iroda egyik vezetője is velük van, aki már szervezi a hazautazásukat

– húzta alá. Az érintettek a jelenlegi tervek szerint busszal Asszuánba mennek, és onnan utaznak repülővel Kairóba, majd Magyarországra. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar diplomáciai képviselet folyamatosan tartja a kapcsolatot az érintettekkel, s minden szükséges intézkedést megtesz a hazautazásuk érdekében.

