Rendkívüli

Itt nézheti vissza Orbán Viktor ünnepi beszédét – videó

Soha nem látott tömeg hallgatta meg Orbán Viktor beszédét – képek

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Bekérettük az osztrák nagykövetet a ferencvárosi szurkolók vonatának megállítása miatt

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Bekérettük a Külgazdasági és Külügyminisztériumba az osztrák nagykövetet, amiért nem engedték be a ferencvárosi szurkolók különvonatát a szomszédos országba – írta a tárcát vezető Szijjártó Péter csütörtökön a Facebookon.
Szijjártó PéternagykövetAusztria

A miniszter felháborítónak és botrányosnak nevezte, hogy nem engedték be Ausztriába a szurkolókat, akik az esti FC Salzburg–Ferencváros futballmérkőzésre tartottak. 

Az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről. A konzuljaink végig a helyszínen tartózkodtak, és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál

– emelte ki. 

Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat

– tájékoztatott. 

Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt!

– tette hozzá.

