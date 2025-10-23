Szijjártó Péter: Bekérettük az osztrák nagykövetet a ferencvárosi szurkolók vonatának megállítása miatt

A miniszter felháborítónak és botrányosnak nevezte, hogy nem engedték be Ausztriába a szurkolókat, akik az esti FC Salzburg–Ferencváros futballmérkőzésre tartottak.
Az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről. A konzuljaink végig a helyszínen tartózkodtak, és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál
– emelte ki.
Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat
– tájékoztatott.
Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt!
– tette hozzá.