Szijjártó Péter: Indul a paksi bővítés, marad az olcsó energia

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Roszatom vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott megbeszélését követően arról számolt be, hogy mindkét fél rendkívül elkötelezett a paksi bővítés sikere mellett.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Magyarországnak szüksége van erre az atomerőműre, mivel ezzel az atomenergia részesedése hetven százalékra nő a hazai villamosenergia-igény kielégítésében. Magyarország egy szárazföld által körülzárt ország, nincsenek kőolajmezői, nincsenek földgázmezői, így a nukleáris energia a legjobb mód az ellátás biztonságának javítására

– mutatott rá.

„A következő évtized elejére szeretnénk mindkét új reaktorblokkot csatlakoztatni a hálózatra. Átnéztük az ütemtervet, amely szerint az ötödik blokk első betonja legkésőbb jövő február elején kerül a földbe” – folytatta.

Ez nagyszerű hír, hiszen ezen ponttól kezdve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szabványai szerint is folyamatban lesz az atomerőmű építése, ami teljesen új szakaszt nyit ebben a beruházásban

– tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az Európai Unióban ma a magyar családok fizetik a legalacsonyabb gázárat, és hogy ez így is maradjon, ahhoz szükség lesz hosszú távon az új paksi atomerőműre, hiszen az ország energiaigénye nő a gazdaság teljesítményének növekedésével, és annak érdekében, hogy olcsó energiával tudják kiszolgálni Magyarország növekedő energiaigényét, a nukleáris kapacitások bővítésére van szükség.

Így tehát a két új paksi blokk megépítésével garantáljuk azt, hogy magyar családok fogják hosszú távon fizetni a legalacsonyabb gázárat Európában

– húzta alá.

„Ez számunkra egy stratégiai kérdés, mi nem engedjük, hogy bármilyen nemzetközi nyomással rávegyenek minket arra, hogy emelkedjen a családok számára a földgáz ára. A rezsicsökkentés az egyik legfontosabb kérdés ma Magyarországon, és a rezsicsökkentés eredményeit mindenáron meg fogjuk védeni” – összegzett.