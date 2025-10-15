Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Indul a paksi bővítés, marad az olcsó energia

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jövő februárjáig sor kerül az első beton öntésére a paksi bővítés keretében, ami egy fontos mérföldkő, ugyanis innentől kezdve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni a projekt — jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterPaks 2 AtomerőműrezsiMagyarország

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Roszatom vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott megbeszélését követően arról számolt be, hogy mindkét fél rendkívül elkötelezett a paksi bővítés sikere mellett.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Magyarországnak szüksége van erre az atomerőműre, mivel ezzel az atomenergia részesedése hetven százalékra nő a hazai villamosenergia-igény kielégítésében. Magyarország egy szárazföld által körülzárt ország, nincsenek kőolajmezői, nincsenek földgázmezői, így a nukleáris energia a legjobb mód az ellátás biztonságának javítására

– mutatott rá.

„A következő évtized elejére szeretnénk mindkét új reaktorblokkot csatlakoztatni a hálózatra. Átnéztük az ütemtervet, amely szerint az ötödik blokk első betonja legkésőbb jövő február elején kerül a földbe” – folytatta.

Ez nagyszerű hír, hiszen ezen ponttól kezdve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szabványai szerint is folyamatban lesz az atomerőmű építése, ami teljesen új szakaszt nyit ebben a beruházásban

– tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az Európai Unióban ma a magyar családok fizetik a legalacsonyabb gázárat, és hogy ez így is maradjon, ahhoz szükség lesz hosszú távon az új paksi atomerőműre, hiszen az ország energiaigénye nő a gazdaság teljesítményének növekedésével, és annak érdekében, hogy olcsó energiával tudják kiszolgálni Magyarország növekedő energiaigényét, a nukleáris kapacitások bővítésére van szükség.

Így tehát a két új paksi blokk megépítésével garantáljuk azt, hogy magyar családok fogják hosszú távon fizetni a legalacsonyabb gázárat Európában

– húzta alá.

„Ez számunkra egy stratégiai kérdés, mi nem engedjük, hogy bármilyen nemzetközi nyomással rávegyenek minket arra, hogy emelkedjen a családok számára a földgáz ára. A rezsicsökkentés az egyik legfontosabb kérdés ma Magyarországon, és a rezsicsökkentés eredményeit mindenáron meg fogjuk védeni” – összegzett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!