Újra rekordot dönt a Magyarországra irányuló orosz földgázszállítás + videó

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az orosz földgázszállítás idén már túllépte a hatmilliárd köbmétert, ami napi több mint 21 millió köbméternek felel meg.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az orosz földgázszállítás idén már túllépte a hatmilliárd köbmétert Fotó: AFP

Ez a gázszállítás kritikus fontosságú a magyar energiabiztonság szempontjából, ha ez kiesne valamilyen okból, azt a maradék infrastruktúra hiánytalanul nem tudná pótolni

– húzta alá.

Idén újra rekordot dönt a Magyarországra irányuló orosz földgázszállítás. Most már túl vagyunk a 6 milliárd köbméteren... Posted by Szijjártó Péter on Wednesday, October 15, 2025

„Mi diverzifikált, több forrásból érkező energiaellátásban vagyunk érdekeltek, több forrásra és több útvonalra, nem pedig jól működő megbízható szállítási útvonalak kiiktatására van szükség” – folytatta.

Egy vezeték esetleges elzárása teljesen észszerűtlen, és a biztonságos energiaellátás szempontjából veszélyes döntés lenne

– tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Az Európai Unióban ma a magyar családok fizetik a legalacsonyabb gázárat:

Minden erőnkkel megvédjük a rezsicsökkentést Minden erőnkkel megvédjük a rezsicsökkentést Posted by Szijjártó Péter on Wednesday, October 15, 2025

Kapcolódó cikkek: