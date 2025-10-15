Hírlevél

Szijjártó Péter

Újra rekordot dönt a Magyarországra irányuló orosz földgázszállítás + videó

1 órája
Idén újra rekordot dönt a Magyarországra irányuló orosz földgázszállítás, amelynek kiesését a maradék infrastruktúra nem tudná hiánytalanul pótolni – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az orosz földgázszállítás idén már túllépte a hatmilliárd köbmétert, ami napi több mint 21 millió köbméternek felel meg.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az orosz földgázszállítás idén már túllépte a hatmilliárd köbmétert
Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az orosz földgázszállítás idén már túllépte a hatmilliárd köbmétert Fotó: AFP

Ez a gázszállítás kritikus fontosságú a magyar energiabiztonság szempontjából, ha ez kiesne valamilyen okból, azt a maradék infrastruktúra hiánytalanul nem tudná pótolni 

– húzta alá.

„Mi diverzifikált, több forrásból érkező energiaellátásban vagyunk érdekeltek, több forrásra és több útvonalra, nem pedig jól működő megbízható szállítási útvonalak kiiktatására van szükség” – folytatta.

Egy vezeték esetleges elzárása teljesen észszerűtlen, és a biztonságos energiaellátás szempontjából veszélyes döntés lenne

– tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Az Európai Unióban ma a magyar családok fizetik a legalacsonyabb gázárat:

Minden erőnkkel megvédjük a rezsicsökkentést

