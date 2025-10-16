Szijjártó Péter: A kormány Magyar Péter brüsszeli pártjával szemben is megvédi a rezsicsökkentést

Szijjártó Péter kifejtette, hogy „Magyar Péter brüsszeli pártjának vezetésével az Európai Parlament ma olyan döntést hozott, amely nyílt támadás Magyarország energiabiztonsága, Magyarország gazdasága és a rezsicsökkentés ellen”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Az Európai Parlament illetékes szakbizottsága csütörtökön támogatásáról biztosította azt az indítványt, amelynek értelmében már 2026. január 1-től betiltanák az orosz földgáz és kőolaj importját az Európai Unióban, és amely indítványt Magyar Péter brüsszeli pártja, az Európai Néppárt is megszavazott.

Ez a döntés, amelyet az Európai Parlament ma hozott, jelentős mértékben veszélyezteti Magyarország energiaellátásának biztonságát, visszaveti a magyar gazdaság teljesítményét, valamint veszélyezteti a rezsicsökkentés fenntartását

– figyelmeztetett.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kormányzat a jelenlegi energiabeszerzéseivel biztosítja azt, hogy a magyar családok fizessék Európa legalacsonyabb gázszámláit, s ha ezeket a forrásokat ellehetetlenítik, akkor elveszik a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartását is. „Ez a döntés tehát a magyar családok élete szempontjából rendkívül káros, rendkívül veszélyes” – húzta alá.

Mindent megteszünk a jövőben is annak érdekében, hogy Brüsszellel és Magyar Péter brüsszeli pártjával szemben megvédjük a magyar családokat és megvédjük a rezsicsökkentés eredményeit

– összegzett.