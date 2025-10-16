Hírlevél

Fontos:

Terrortámadást terveznek a Török Áramlat ellen, nagy veszélyben Európa

Hihetetlen:

Azonnal kirúgták a holland szövetségi kapitányt a vb-selejtezők után

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: A kormány Magyar Péter brüsszeli pártjával szemben is megvédi a rezsicsökkentést

A kormány mindent megtesz annak az érdekében, hogy Brüsszellel és Magyar Péter brüsszeli pártjával szemben is megvédje a magyar családokat és a rezsicsökkentés eredményeit –közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.
Szijjártó Péter kifejtette, hogy „Magyar Péter brüsszeli pártjának vezetésével az Európai Parlament ma olyan döntést hozott, amely nyílt támadás Magyarország energiabiztonsága, Magyarország gazdasága és a rezsicsökkentés ellen”.

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Az Európai Parlament illetékes szakbizottsága csütörtökön támogatásáról biztosította azt az indítványt, amelynek értelmében már 2026. január 1-től betiltanák az orosz földgáz és kőolaj importját az Európai Unióban, és amely indítványt Magyar Péter brüsszeli pártja, az Európai Néppárt is megszavazott.

Ez a döntés, amelyet az Európai Parlament ma hozott, jelentős mértékben veszélyezteti Magyarország energiaellátásának biztonságát, visszaveti a magyar gazdaság teljesítményét, valamint veszélyezteti a rezsicsökkentés fenntartását

 – figyelmeztetett.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kormányzat a jelenlegi energiabeszerzéseivel biztosítja azt, hogy a magyar családok fizessék Európa legalacsonyabb gázszámláit, s ha ezeket a forrásokat ellehetetlenítik, akkor elveszik a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartását is. „Ez a döntés tehát a magyar családok élete szempontjából rendkívül káros, rendkívül veszélyes” – húzta alá.

Mindent megteszünk a jövőben is annak érdekében, hogy Brüsszellel és Magyar Péter brüsszeli pártjával szemben megvédjük a magyar családokat és megvédjük a rezsicsökkentés eredményeit

 – összegzett.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!