Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Friss felmérés!

Stabilan vezet a Fidesz–KDNP, a Tisza maga alatt vágja a fát

Készültség!

Újabb merényletre készültek Donald Trump ellen?

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Nukleáris összeesküvés román elnökléssel

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péter legújabb Facebook-bejegyzésében hívta fel arra a figyelmet, hogy mi az egyetlen út a rezsicsökkentés megvédéséhez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterBrüsszelkormányrezsicsökkentésMagyar Péter

Nukleáris összeesküvés román elnökléssel: hiába próbálnak minket lenyomni, az EU-tagországok nagy része nukleáris energiát használ – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon.

Szijjártó Péter legújabb Facebook-bejegyzésében hívta fel arra a figyelmet, hogy mi az egyetlen út a rezsicsökkentés megvédéséhez
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Szijjártó Péter hangsúlyozta: 

Ez az egyetlen út a rezsicsökkentés megvédéséhez.

Nukleáris összeesküvés román elnökléssel: hiába próbálnak minket lenyomni, az EU-tagországok nagy része nukleáris energiát használ! Ez az egyetlen út a rezsicsökkentés megvédéséhez.

Posted by Szijjártó Péter on Sunday, October 19, 2025

Szijjártó Péter: A kormány megvédi a rezsicsökkentést

Korábban beszámoltunk róla, hogy az Európai Parlament illetékes szakbizottsága csütörtökön támogatásáról biztosította azt az indítványt, amelynek értelmében már 2026. január 1-től betiltanák az orosz földgáz és kőolaj importját az Európai Unióban, és amely indítványt Magyar Péter brüsszeli pártja, az Európai Néppárt is megszavazott. 

A kormány mindent megtesz annak az érdekében, hogy Brüsszellel és Magyar Péter brüsszeli pártjával szemben is megvédje a magyar családokat és a rezsicsökkentés eredményeit 

–közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Kapcsolódó cikkek:

Rezsicsökkentés: itt a kormány nagy dobása, jön a biztos védelem
Magyar Péter brüsszeli pártja ma újabb veszélyes döntést hozott
Veszélyben a magyar energiabiztonság és a rezsicsökkentés ‒ Megszavazták az orosz gáz és olaj kitiltását az EU-ból

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!