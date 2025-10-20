Szijjártó Péter: Nukleáris összeesküvés román elnökléssel

Nukleáris összeesküvés román elnökléssel: hiába próbálnak minket lenyomni, az EU-tagországok nagy része nukleáris energiát használ – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Szijjártó Péter hangsúlyozta:

Ez az egyetlen út a rezsicsökkentés megvédéséhez.

Szijjártó Péter: A kormány megvédi a rezsicsökkentést

Korábban beszámoltunk róla, hogy az Európai Parlament illetékes szakbizottsága csütörtökön támogatásáról biztosította azt az indítványt, amelynek értelmében már 2026. január 1-től betiltanák az orosz földgáz és kőolaj importját az Európai Unióban, és amely indítványt Magyar Péter brüsszeli pártja, az Európai Néppárt is megszavazott.

A kormány mindent megtesz annak az érdekében, hogy Brüsszellel és Magyar Péter brüsszeli pártjával szemben is megvédje a magyar családokat és a rezsicsökkentés eredményeit

–közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

