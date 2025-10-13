Telefonon egyeztetett kollegájával Szijjártó Péter a rozsnyói vonatbaleset kapcsán

A szlovák hatóságok közlése szerint a jelenlegi információk alapján nincs magyar érintettje a vonatbalesetnek, és a konzuli szolgálathoz sem érkezett segítségkérés az ügyben.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A baleset helyszínén tartózkodik az ügyben eljáró magyar konzul, aki folyamatosan nyomon követi az eseményeket, kapcsolatban van az illetékes szlovák hatóságokkal, és szükség esetén kész minden segítséget megadni a magyar állampolgárok részére – közölte az MTI. Amint arról korábban beszámoltunk, súlyos vasúti baleset történt Szlovákiában, a magyarlakta Szádalmásnál, ahol két gyorsvonat ütközött össze. A hatóságok szerint legalább százan megsérültek a vonatbalesetben, ketten válságos állapotban vannak, és többen a roncsok közé szorultak.