Szijjártó Péter fontos bejelentést tett Magyarország energiaellátásáról!

Szijjártó Péter közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, hogy a magyar kormány nem tűri, hogy bárki veszélyeztesse az ország energiaellátását vagy megpróbálja megfosztani a magyar családokat Európa legalacsonyabb gázáraitól.
Nem engedjük, hogy bárki elvegye a magyar családoktól Európa legalacsonyabb gázárait. Nem engedjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország energiaellátásának biztonságát
– fogalmazott Szijjártó Péter a videóban. A külügyminiszter szerint a kormány elkötelezetten dolgozik az energiaellátás stabilitásának fenntartásán, ami kiemelt prioritás a magyar családok és a gazdaság számára.
Ezért indulunk útnak hajnal négykor, amikor még a kakasok is az igazak álmát alusszák
– fogalmazott a tárcavezető.