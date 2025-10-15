Hírlevél

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett Magyarország energiaellátásáról!

A külgazdasági és külügyminiszter határozottan kiállt Magyarország energiaellátásának biztonsága és a kedvező energiaárak fenntartása mellett. Szijjártó Péter fontos bejelentést tett.
Szijjártó Péter közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, hogy a magyar kormány nem tűri, hogy bárki veszélyeztesse az ország energiaellátását vagy megpróbálja megfosztani a magyar családokat Európa legalacsonyabb gázáraitól.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Nem engedjük, hogy bárki elvegye a magyar családoktól Európa legalacsonyabb gázárait. Nem engedjük, hogy bárki veszélyeztesse Magyarország energiaellátásának biztonságát

 – fogalmazott Szijjártó Péter a videóban. A külügyminiszter szerint a kormány elkötelezetten dolgozik az energiaellátás stabilitásának fenntartásán, ami kiemelt prioritás a magyar családok és a gazdaság számára.

Ezért indulunk útnak hajnal négykor, amikor még a kakasok is az igazak álmát alusszák

 – fogalmazott a tárcavezető.

 

