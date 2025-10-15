Szijjártó Péter fontos bejelentést tett Magyarország energiaellátásáról!

Szijjártó Péter közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, hogy a magyar kormány nem tűri, hogy bárki veszélyeztesse az ország energiaellátását vagy megpróbálja megfosztani a magyar családokat Európa legalacsonyabb gázáraitól.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

– fogalmazott Szijjártó Péter a videóban. A külügyminiszter szerint a kormány elkötelezetten dolgozik az energiaellátás stabilitásának fenntartásán, ami kiemelt prioritás a magyar családok és a gazdaság számára.

Ezért indulunk útnak hajnal négykor, amikor még a kakasok is az igazak álmát alusszák

– fogalmazott a tárcavezető.