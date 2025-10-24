Szijjártó Péter: Senki sincs befeszülve, nyugalom

A külgazdasági és külügyminiszter nemrég amerikai hivatali partnerével egyeztetett. Szijjártó Péter szerint nincs feszültség Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter között, ugyanakkor elárult néhány részletet.

Szijjártó Péter szerint tisztázandó részletek vannak, konfliktus nincs

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A miniszter közösségi oldalán jelentkezett egy rövid videóval, amelyben válaszolt arra a kérdésre, hogy valóban „be van-e feszülve” Marco Rubio Szergej Lavrovra, ha pedig igen, ezért halasztották-e el a budapesti találkozót. Szijjártó Péter szerint erről szó sincsen, a háttérben pedig tovább folynak az egyeztetések.

A külügyminiszter a videóban elmondta: hétfőn beszélt Szergej Lavrovval is, szó sincsen azonban arról, hogy a két külügyminiszter összeveszett volna. Szijjártó szerint a Rubio és Lavrov közötti egyeztetésen világossá válhatott, hogy még előkészítő munkára van szükség, mielőtt Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozna.