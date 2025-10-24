Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Sokkoló részletek derültek ki Trump és Putyin beszélgetéséről

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Senki sincs befeszülve, nyugalom

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A külgazdasági és külügyminiszter nemrég amerikai hivatali partnerével, Marco Rubioval folytatott megbeszélést. Szijjártó Péter nem sokkal később közösségi oldalán osztotta meg, hogy a hírekkel ellentétbe nincs feszültség Rubio és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterMarco RubioSzergej Lavrov

A külgazdasági és külügyminiszter nemrég amerikai hivatali partnerével egyeztetett. Szijjártó Péter szerint nincs feszültség Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter között, ugyanakkor elárult néhány részletet.

Szijjártó Péter szerint tisztázandó részletek vannak, konfliktus nincs
Szijjártó Péter szerint tisztázandó részletek vannak, konfliktus nincs 
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A miniszter közösségi oldalán jelentkezett egy rövid videóval, amelyben válaszolt arra a kérdésre, hogy valóban „be van-e feszülve” Marco Rubio Szergej Lavrovra, ha pedig igen, ezért halasztották-e el a budapesti találkozót. Szijjártó Péter szerint erről szó sincsen, a háttérben pedig tovább folynak az egyeztetések.

A külügyminiszter a videóban elmondta: hétfőn beszélt Szergej Lavrovval is, szó sincsen azonban arról, hogy a két külügyminiszter összeveszett volna. Szijjártó szerint a Rubio és Lavrov közötti egyeztetésen világossá válhatott, hogy még előkészítő munkára van szükség, mielőtt Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozna.

Szijjártó szerint habár a liberális média szeretné úgy beállítani, hogy konfliktus van, azonban személyesen tapasztalta, hogy mind az orosz külügyminiszter, mind az amerikai külügyminiszter a legnagyobb tisztelettel beszélt a másikról. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!