Szijjártó Péter: Senki sincs befeszülve, nyugalom

A külgazdasági és külügyminiszter nemrég amerikai hivatali partnerével egyeztetett. Szijjártó Péter szerint nincs feszültség Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter között, ugyanakkor elárult néhány részletet.
A miniszter közösségi oldalán jelentkezett egy rövid videóval, amelyben válaszolt arra a kérdésre, hogy valóban „be van-e feszülve” Marco Rubio Szergej Lavrovra, ha pedig igen, ezért halasztották-e el a budapesti találkozót. Szijjártó Péter szerint erről szó sincsen, a háttérben pedig tovább folynak az egyeztetések.
A külügyminiszter a videóban elmondta: hétfőn beszélt Szergej Lavrovval is, szó sincsen azonban arról, hogy a két külügyminiszter összeveszett volna. Szijjártó szerint a Rubio és Lavrov közötti egyeztetésen világossá válhatott, hogy még előkészítő munkára van szükség, mielőtt Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozna.
Szijjártó szerint habár a liberális média szeretné úgy beállítani, hogy konfliktus van, azonban személyesen tapasztalta, hogy mind az orosz külügyminiszter, mind az amerikai külügyminiszter a legnagyobb tisztelettel beszélt a másikról.