Szijjártó Péter: Készülődés ezerrel, a vonalban Moszkva

Szijjártó Péter új bejegyzést osztott meg a Facebook-oldalán. Elárulta, hogy telefonon egyeztetett Putyin külpolitikai főtanácsadójával.
Szijjártó Péter a bejegyzéshez ezt írta: Készülődés ezerrel, a vonalban Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai főtanácsadója.
Trump és Putyin budapesti találkozója fájdalmas csapás az EU-nak
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Vlagyimir Putyin és Donald Trump Budapesten találkozik. Az esemény fájdalmas csapás lesz az Európai Uniónak, és megerősíti Orbán Viktor magyar miniszterelnök befolyását a közösségen belül.
Kapcsolódó cikkek:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!