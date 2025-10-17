Hírlevél

Orbán Viktor elárulta, mikor lehet a Trump–Putyin-találkozó

A fél ország a Fradi sztárfocistájának találós kérdésén gondolkozik – videó

Vlagyimir Putyin

Szijjártó Péter: Készülődés ezerrel, a vonalban Moszkva

Szijjártó Péter új bejegyzést osztott meg a Facebook-oldalán. Elárulta, hogy telefonon egyeztetett Putyin külpolitikai főtanácsadójával.
Szijjártó Péter a bejegyzéshez ezt írta: Készülődés ezerrel, a vonalban Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai főtanácsadója.

Szijjártó Péter telefonon egyeztetett Putyin külpolitikai főtanácsadójával
Szijjártó Péter telefonon egyeztetett Putyin külpolitikai főtanácsadójával Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Trump és Putyin budapesti találkozója fájdalmas csapás az EU-nak

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Vlagyimir Putyin és Donald Trump Budapesten találkozik. Az esemény fájdalmas csapás lesz az Európai Uniónak, és megerősíti Orbán Viktor magyar miniszterelnök befolyását a közösségen belül.

📞 Készülődés ezerrel, a vonalban Yuri Ushakov, a orosz elnök külpolitikai főtanácsadója.

Posted by Szijjártó Péter on Friday, October 17, 2025

