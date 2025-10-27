Szijjártó Péter: Trump békét teremt, Brüsszel akadályozza

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország következetesen a béke pártján áll mindkét konfliktusban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Közel-Kelet: akárcsak Ukrajnában, Donald Trump csinálja a békét, mi támogatjuk, az európaiak akadályozzák. Nem csoda, hogy egyik konfliktus esetében sem osztanak lapot Brüsszelnek

– írta közösségi oldalán a tárcavezető.

A külügyminiszter szavai egyértelmű üzenetet hordoznak: Brüsszel befolyása a nemzetközi biztonságpolitikai térben egyre inkább háttérbe szorul, míg az Egyesült Államok és Trump békepolitikai kezdeményezései teret nyerhetnek.

Magyar siker: minden túsz kiszabadult

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy immár nincs magyar túsz a Hamász fogságában.

– írta.

A béke pártján

A magyar kormány álláspontja továbbra is világos: a háború nem megoldás, csak a tárgyalás és a diplomácia hozhat tartós rendezést. Budapest mind Ukrajna, mind a Közel-Kelet ügyében a béketáborhoz tartozik – ez pedig élesen elválasztja az országot a brüsszeli fősodortól, amely továbbra is a háborús politikáját erőlteti.









