Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

UFO, drón Moszkva felett? Rejtélyes izzó objektum borzolta a kedélyeket! – most kiderült, mi lehetett az

Sport

Elképesztő videó került elő: hatalmas verekedés tört ki a Mexikói Nagydíjon – videó

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Trump békét teremt, Brüsszel akadályozza

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán reagált a közel-keleti eseményekre, valamint az ukrajnai háború alakulására. Szijjártó Péter bejegyzésében hangsúlyozta: Donald Trump hozhatja el a békét, miközben az európai politikai elit inkább akadályozza, semmint elősegíti a rendezést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterBrüsszelTrumpKözel-KeletenUkrajnabéke

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország következetesen a béke pártján áll mindkét konfliktusban.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Közel-Kelet: akárcsak Ukrajnában, Donald Trump csinálja a békét, mi támogatjuk, az európaiak akadályozzák. Nem csoda, hogy egyik konfliktus esetében sem osztanak lapot Brüsszelnek

– írta közösségi oldalán a tárcavezető.

A külügyminiszter szavai egyértelmű üzenetet hordoznak: Brüsszel befolyása a nemzetközi biztonságpolitikai térben egyre inkább háttérbe szorul, míg az Egyesült Államok és Trump békepolitikai kezdeményezései teret nyerhetnek.

Magyar siker: minden túsz kiszabadult

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy immár nincs magyar túsz a Hamász fogságában. 

Jó hír, hogy nincs már magyar túsz a Hamász fogságában

– írta.

A béke pártján

A magyar kormány álláspontja továbbra is világos: a háború nem megoldás, csak a tárgyalás és a diplomácia hozhat tartós rendezést. Budapest mind Ukrajna, mind a Közel-Kelet ügyében a béketáborhoz tartozik – ez pedig élesen elválasztja az országot a brüsszeli fősodortól, amely továbbra is a háborús politikáját erőlteti.



 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!