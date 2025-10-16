Hírlevél

Rendkívüli:

Putyin és Trump a béke fővárosában, Budapesten találkoznak!

Budapest

Szijjártó Péter: Nagyszerű hír, hogy Trump és Putyin újra beszéltek

A magyar külügyminiszter közösségi oldalán számolt be róla, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin ismét kapcsolatba léptek egymással, és hogy hamarosan személyesen is találkozni fognak. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a béke csak tárgyalások útján érhető el, hiszen a háborúra nem létezik katonai megoldás.
Budapest, Vlagyimir Putyin, Donald Trump

Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, Donald Trump a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonhívása után a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy beszélgetésük nagyon produktív volt, és hogy nagy előrelépés történt az orosz vezetővel, Budapesten fog találkozni a két vezető. A jó hírekről Szijjártó Péter is beszámolt közösségi oldalán.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fantasztikus hírekről számolt be
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Fantasztikus hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin újra beszéltek egymással és még fantasztikusabb, hogy hamarosan személyesen is találkoznak egymással. A békéhez tárgyalásokon keresztül vezet az út. A háborúnak nincsen megoldása a csatatéren

– írta a külügyminiszter közösségi oldalán.

 

