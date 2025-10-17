Ezt mondta Szijjártó Péter a Trump–Putyin találkozóról – videó

„A tegnapi napon késő este az amerikai külügyminiszter-helyettessel, Christopher Landauval, aztán az orosz kollégámmal, Szergej Lavrovval is beszéltem, és ma reggel pedig beszéltem Juris Usakovval, az orosz elnök külpolitikai főtanácsadójával – mondta Szijjártó Péter csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Ezek alapján a következőket tudom önöknek mondani. A tegnapi napon az orosz külügyminiszter kolléga arról tájékoztatott, hogy ma fognak telefonon beszélni az amerikai külügyminiszter kollégával, akit Donald Trump elnök kijelölt arra, hogy az előkészítő megbeszélést amerikai részről vezesse

– folytatta.

„Természetesen mi itt Magyarországon, Budapesten készen állunk arra, hogy az alkalmas feltételeket biztosítsuk ahhoz, hogy itt biztonságos és nyugodt körülmények között tudjon tárgyalni egymással az amerikai és az orosz elnök. Ez a világ egyik legbiztonságosabb országa, tehát hogyha valahol, akkor itt biztonságos körülmények között tudnak egymással tárgyalni majd a vezetők. Mindenfajta technikai kérdés a helyszínkijelöléstől kezdve az még várat magára” – zárta.