Szijjártó Péter: A türk államok kulcsszerepet játszanak Magyarország energiabiztonságában

Szijjártó Péter közösségi oldalán hangsúlyozta:
Brüsszel politikai kérdést csinált az energiaellátásból, miközben ideológiai alapon zár el forrásokat és útvonalakat. Magyarország ezzel szemben a biztonságos energiaellátás és a rezsicsökkentés megőrzésén dolgozik.
A miniszter kiemelte, hogy hazánk nem lecseréli a jól működő forrásokat, hanem újakat von be.
Ebben a stratégiai célkitűzésünkben a türk világ az egyik legfőbb szövetségesünk.
Mi lettünk az első, Törökországgal nem szomszédos ország, ahova a törökök gázt szállítottak, Azerbajdzsán legfontosabb földgáz- és kőolajmezőiben tulajdonrészt vásároltak magyar energiacégek, Kazahsztánból 600 ezer tonna kőolajat importálunk idén, Üzbegisztánban pedig magyar technológiát is használni fognak az atomerőművük építése során
– tette hozzá.
Dolgozunk tovább, hogy a magyar–türk energetikai együttműködés még sikeresebb legyen
– fogalmazott Szijjártó Péter.