Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Nem Ukrajna elnöke fog dönteni az EU-csatlakozásról

Nem Ukrajna elnöke fogja eldönteni, hogy országa csatlakozhat-e az Európai Unióhoz, hanem a tagállamok, márpedig a magyar emberek már döntöttek. Így reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon Volodimir Zelenszkij friss nyilatkozatára.
Szijjártó PéterEU-csatlakozásUkrajna

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter kiemelte: „Azt, hogy melyik ország mennyire felkészült az EU-tagságra és azt, hogy melyik ország csatlakozhat az Európai Unióhoz, nem Ukrajna elnöke fogja eldönteni, hanem maga az Európai Unió, ahol az ilyen döntésekhez egyhangúságra van szükség”.

Akármit is mond Zelenszkij, Szijjártó Péter egyértelműen fogalmazott: nem Ukrajna elnöke fog dönteni az EU-csatlakozásról
Fotó: AFP

„Márpedig a magyar emberek már dönthettek, és mi a magyar emberek akaratát képviseljük Brüsszelben” – húzta alá.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Volodimir Zelenszkij hétfőn kijelentette, hogy Ukrajna az EU tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle, ez pusztán idő kérdése.

„Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan (...) Tehát vagy megváltoztatjuk az eljárást, vagy követjük azt, és ez utóbbi esetben minden országnak nyomást kell gyakorolnia Magyarország miniszterelnökére” – hangsúlyozta.

 

