Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Szijjártó Péter

Szijjártó Péter erős videóban reagált a tiszás adatszivárgásra

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péter a Facebook-oldalán közzétett új videóban elmondta, hogy ukránok is dolgoztak a Tisza Párt applikációjának megalkotásán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterTisza PártUkrajnaMagyar PéterMagyarországbábkormány

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Ha valakinek eddig bármi kételye volt afelől, hogy az ukránok beavatkoznak-e a jövő évi magyar parlamenti választásba, akkor azok megbizonyosodhattak arról, hogy az ukránok erősen érdekeltek magyar parlamenti választás eredményének befolyásolásában. 

Szijjártó Péter: Ukrajna érdekelt a választások befolyásolásában
Szijjártó Péter: Ukrajna érdekelt a választások befolyásolásában Fotó: AFP

A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette:

Ez nem meglepő, hiszen tudhatják az ukránok is és mindenki, hogyha nemzeti kormány marad hivatalban, akkor a magyar kormányzati döntések kizárólag a magyar nemzeti érdeket fogják követni, és akkor nem lesz Ukrajna az Európai Unió tagja. Nem fogjuk engedni, hogy Brüsszel rászabadítsa az ukrán maffiát, a silány ukrán mezőgazdasági termékeket és magát a háborút az Európai Unióra, ha egy brüsszelita bábkormány jön létre Magyarországon, akkor nyilvánvalóan elhárul majd minden akadály Ukrajna európai uniós csatlakozása elől.

Világos, hogy mi Ukrajna érdeke a magyar parlamenti választáson, és világos, hogy kiken, miken keresztül akarnak ezen érdekük mentén eljárni – zárta szavait.

Ukrajna érdekelt a választások befolyásolásában

Ukrajna érdekelt a választások befolyásolásában

Posted by Szijjártó Péter on Monday, October 6, 2025

 

Orbán Viktor reagált Zelenszkij szavaira – ezt nem teszi zsebre az ukrán elnök
Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak
Botrány: ukrán céghez kerülhettek a Tisza Párt felhasználóinak adatai

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!