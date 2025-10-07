Szijjártó Péter erős videóban reagált a tiszás adatszivárgásra

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Ha valakinek eddig bármi kételye volt afelől, hogy az ukránok beavatkoznak-e a jövő évi magyar parlamenti választásba, akkor azok megbizonyosodhattak arról, hogy az ukránok erősen érdekeltek magyar parlamenti választás eredményének befolyásolásában.

Szijjártó Péter: Ukrajna érdekelt a választások befolyásolásában Fotó: AFP

A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette:

Ez nem meglepő, hiszen tudhatják az ukránok is és mindenki, hogyha nemzeti kormány marad hivatalban, akkor a magyar kormányzati döntések kizárólag a magyar nemzeti érdeket fogják követni, és akkor nem lesz Ukrajna az Európai Unió tagja. Nem fogjuk engedni, hogy Brüsszel rászabadítsa az ukrán maffiát, a silány ukrán mezőgazdasági termékeket és magát a háborút az Európai Unióra, ha egy brüsszelita bábkormány jön létre Magyarországon, akkor nyilvánvalóan elhárul majd minden akadály Ukrajna európai uniós csatlakozása elől.

Világos, hogy mi Ukrajna érdeke a magyar parlamenti választáson, és világos, hogy kiken, miken keresztül akarnak ezen érdekük mentén eljárni – zárta szavait.