Ilyen még sose történt Szijjártó Péterrel – videó

Ahogy az Origón is beszámoltunk róla, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Üzbegisztánban képviseli a magyar érdekeket. A diplomáciai úton azonban hatalmas meglepetés érte a minisztert, amikor magyarul énekelve köszöntötték szülinapja alkalmából.
Magyarul énekelve köszöntötték Szijjártó Pétert
Hát, ilyen sem volt még… Köszönöm!
– írta a videóhoz a magyar külügyminiszter.
