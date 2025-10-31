Hírlevél

Üzbegisztán

Ilyen még sose történt Szijjártó Péterrel – videó

45 perce
Olvasási idő: 2 perc
A külgazdasági és külügyminisztert üzbegisztáni látogatása során különleges meglepetés érte: magyarul énekelve köszöntötték fel születésnapja alkalmából. Szijjártó Péter meghatódott a gesztuson, és közösségi oldalán is megosztotta az eseményről készült videót.
ÜzbegisztánBoldog szülinapotszülinapköszöntés

Ahogy az Origón is beszámoltunk róla, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Üzbegisztánban képviseli a magyar érdekeket. A diplomáciai úton azonban hatalmas meglepetés érte a minisztert, amikor magyarul énekelve köszöntötték szülinapja alkalmából.

Ilyen még sose történt Szijjártó Péterrel
Fotó: MTI

Magyarul énekelve köszöntötték Szijjártó Pétert

Hát, ilyen sem volt még… Köszönöm!

– írta a videóhoz a magyar külügyminiszter.

Hát, ilyen sem volt még… Köszönöm!🎂

Posted by Szijjártó Péter on Friday, October 31, 2025

 

