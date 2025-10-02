Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Horogkereszttel a karján a Fideszt bírálja a Tisza új arca

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter dörgedelmes üzenetet küldött Karácsony Gergelynek

4 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péter szerint Karácsony Gergely ismét egyértelművé tette, hogy az ellenzék Ukrajna ügyében Brüsszel oldalán áll, míg a kormány a magyar emberek érdekeit képviseli.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterBrüsszelKarácsony GergelyUkrajnaMagyarország

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált Karácsony Gergely kijelentéseire, hangsúlyozva: a főpolgármester ismét világossá tette, hogy az ellenzék Ukrajna ügyében Brüsszel álláspontját követi.

Szijjártó Péter (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Szijjártó Péter (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Az ellenzéknek nem probléma, hogy Magyarországot bele akarják rángatni egy olyan háborúba, amihez semmi közünk sincsen. Az ellenzéknek nem probléma, hogy tönkre akarják tenni a magyar gazdákat, és az ellenzéknek az sem lenne probléma, hogy az ukrán maffia átjáróháza lennénk

– írta Szijjártó Péter, hozzátéve:

Mi azonban nem a brüsszeli álláspontot, hanem a magyar nemzeti érdeket képviseljük. A magyar nemzet érdeke és akarata pedig az, hogy Ukrajna ne legyen az Európai Unió tagja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!