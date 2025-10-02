Szijjártó Péter dörgedelmes üzenetet küldött Karácsony Gergelynek

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált Karácsony Gergely kijelentéseire, hangsúlyozva: a főpolgármester ismét világossá tette, hogy az ellenzék Ukrajna ügyében Brüsszel álláspontját követi.
Az ellenzéknek nem probléma, hogy Magyarországot bele akarják rángatni egy olyan háborúba, amihez semmi közünk sincsen. Az ellenzéknek nem probléma, hogy tönkre akarják tenni a magyar gazdákat, és az ellenzéknek az sem lenne probléma, hogy az ukrán maffia átjáróháza lennénk
– írta Szijjártó Péter, hozzátéve:
Mi azonban nem a brüsszeli álláspontot, hanem a magyar nemzeti érdeket képviseljük. A magyar nemzet érdeke és akarata pedig az, hogy Ukrajna ne legyen az Európai Unió tagja.