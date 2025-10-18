Hírlevél

A külügyminiszter egyértelmű kijelentést tett azok felé, akik a magyar külpolitikát más országok érdekeivel próbálják összefüggésbe hozni, hangsúlyozva, hogy a magyar külpolitika kizárólag a nemzeti érdekek mentén alakul. Szijjártó Péter kemény üzenetet küldött a kritikusoknak.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyértelműen kiállt amellett, hogy a magyar külpolitika kizárólag a nemzeti érdekeket szolgálja, és nem igazodik más országok elvárásaihoz. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a magyar külpolitikai döntések Magyarország szuverenitásának és érdekeinek védelmében születnek.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A magyar külpolitika az magyarbarát, az a magyar érdekeket nézi

 – fogalmazott Szijjártó Péter, világossá téve, hogy a külpolitikai álláspontok nem más országok véleménye vagy tetszése alapján alakulnak. A miniszter határozottan visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint a magyar külpolitika bármely más állam érdekeit szolgálná.

Amikor mondják, hogy mert ez és ez az álláspont nagyon tetszik Moszkvában. Hát kit érdekel? Vagy ez és ez az álláspont nagyon tetszik a világ másik pontján. Az sem érdekel

 – jelentette ki Szijjártó, kiemelve, hogy a döntések mögött nem más országok reakciói állnak, hanem a magyar nemzeti érdekek. 

Mert nem azért foglalunk el egy külpolitikai álláspontot, nem azért döntünk valami mellett külpolitikában, mert az A-nak tetszik, B-nek meg nem, hát nem érdekel. Még a feje tetejére állnak se érdekel. Vagy ha standing ovation van, az se érdekel, mert nem az az oka. Nem az az oka a döntésnek, hanem a nemzeti érdekek

 – tette hozzá.

Szijjártó Péter keményen visszaszólt a kritikusoknak

A külügyminiszter szerint a külpolitika a szuverenitás egyik legfontosabb alapköve. 

A külpolitika az a szuverenitás egyik legfontosabb alapja

 – mondta, hangsúlyozva, hogy minden ország a saját érdekei szerint alakítja külpolitikáját. Szijjártó Péter nyomatékosította, hogy a magyar külpolitika nem más államok érdekeit követi, legyen szó Oroszországról, Kínáról vagy az Egyesült Államokról.

Minden ország a saját érdekei szerint alakítja a külpolitikai stratégiáját, a mi álláspontunk szerint. Tehát amikor arról beszélnek, hogy ez a külpolitika oroszbarát, Kína-barát, Amerika-barát, én nem tudom milyen barát, ezt a lehető leghatározottabban visszautasítom. A magyar külpolitika az magyarbarát, az a magyar érdekeket nézi

 – zárta gondolatait a külügyminiszter.

Korábban arról is írtunk, hogy a külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter a legutóbbi sajtótájékoztatóján élesen reagált Magyar Péter kijelentéseire a budapesti békecsúcs kapcsán.

 

