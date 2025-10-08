Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rágyújtott az óvodában a csókakői manó – a helyiek nem hittek a szemüknek

Donald Tusk

Szijjártó Péter válaszolt Tusk vérlázító kijelentésére

20 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kemény szavakkal illette Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Szijjártó felháborítónak nevezte, hogy egy európai vezető terroristákat védelmez, és hangsúlyozta: Magyarország nem kíván olyan Európában élni, ahol ez természetesnek számít.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald TuskSzijjártó Péterszabotázsgázvezeték

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán osztott meg egy posztot arról, hogy Donald Tusk szerint rendben van az, hogyha valaki felrobbant egy gázvezetéket.

Szijjártó Péter: Még minek a felrobbantása számít bocsánatos bűnnek?
Szijjártó Péter: Még minek a felrobbantása számít bocsánatos bűnnek?
Fotó: KKM / MTI Fotószerkesztõség

Ez megdöbbentő, mert adódik a kérdés, hogy akkor még minek a felrobbantása számít bocsánatos bűnnek vagy üdvözölendő cselekedetnek? Egy biztos: mi nem akarunk olyan Európát, ahol a miniszterelnökök terroristákat mentegetnek

– fakadt ki a magyar külügyminiszter. 

Korábban írtunk róla, hogy kiderült, mi vár az Északi Áramlat felrobbantójára. Lengyelország ugyanakkor nem adja ki Németországnak a gyanúsítottat. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!