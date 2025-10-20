Szijjártó Péter: Kimondták az ukrán katonai vezetők szankcionálásával kapcsolatos magyar javaslat megalapozottságát

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülését követő sajtóértekezletén üdvözölte, hogy az Európai Tanács jogi szolgálata immár jogilag megalapozottnak találta azt a magyar javaslatot, amelynek értelmében szankciós listára kellene helyezni három ukrajnai katonai vezetőt, akik felelősek a sok esetben halállal végződő kényszersorozásokért.

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij Ukrajnájában magyar ember halálát is okozta a kényszersorozás (Fotó: AFP)

Az Európai Tanács jogi szolgálata megállapította, hogy az a három személy, akit mi szankciós listára akarunk helyeztetni, valóban felelősséget visel az erőszakos sorozásért Ukrajnában

– tudatta.

Ez az az erőszakos sorozás, amelynek következtében magyar ember is már meghalt

– fűzte hozzá.

Szijjártó Péter ezért arra szólította fel az EU-t, hogy az érintett ukrán katonai vezetőket azonnali hatállyal helyezzék szankciós listára az Európai Tanács jogi szolgálatának véleménye szerint is jól alátámasztott magyar javaslatoknak megfelelően.

Magyarországról júliusban kitiltották a kényszersorozásokért felelős három ukrajnai tisztségviselőt, akiknek a szankciós listára helyezését ekkor a kormány az Európai Uniónál is kezdeményezte. Minderre azt követően került sor, hogy Sebestyén Józsefet toborzók agyonverték Ukrajnában.