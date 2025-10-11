Késsel támadt, és rendőrökre is rontott, előzetesben egy 14 éves szíriai

Alig töltötte be 14. életévét, ezzel elérve a büntethetőségi korhatárt, egy fiatal szíriai fiú máris előzetes letartóztatásban van – a vád: testi sértés.
A Nius információi szerint a fiatal szíriai, aki kilenc évvel ezelőtt érkezett családjával Németországba, már a büntethetőség elérése előtt is mintegy 200 szabálysértést és bűncselekményt követett el. A fiút csütörtökön tartóztatták le Bredstedtben, Schleswig-Holstein tartományban.
A büntethetőségi korhatár elérése óta, vagyis az idei év közepe óta számos bűncselekménnyel vádolják
– áll a flensburgi rendőrség közleményében.
A közlemény szerint ezek között szerepel többek között egy késes támadás is, amely 2025. augusztus 28-án történt a bredstedti pályaudvar aluljárójában.
Emellett a 14 éves szíriai fiatalt több testi sértéssel, részben késsel elkövetett támadásokkal, rendőrök elleni fizikai erőszakkal, valamint különböző lopásokkal is vádolják, amelyeket Husum, Bredstedt, Kiel és Sylt térségében követett el.
A Bild információi szerint a szíriai fiatal állítólag a „Heide-Gang” nevű banda tagja, amelyről már egész Németországban beszámoltak. Első bűncselekményeit már kilencéves korában követte el.
