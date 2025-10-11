Késsel támadt, és rendőrökre is rontott, előzetesben egy 14 éves szíriai

Alig töltötte be 14. életévét, ezzel elérve a büntethetőségi korhatárt, egy fiatal szíriai fiú máris előzetes letartóztatásban van – a vád: testi sértés.

Késsel támadt egy 14 éves szíriai Németországban – illusztráció (Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto)

A Nius információi szerint a fiatal szíriai, aki kilenc évvel ezelőtt érkezett családjával Németországba, már a büntethetőség elérése előtt is mintegy 200 szabálysértést és bűncselekményt követett el. A fiút csütörtökön tartóztatták le Bredstedtben, Schleswig-Holstein tartományban.

A büntethetőségi korhatár elérése óta, vagyis az idei év közepe óta számos bűncselekménnyel vádolják

– áll a flensburgi rendőrség közleményében.

Seit 5 Jahren tanzt dieser minderjährige Syrer dem deutschen Staat auf der Nase herum, ganz ohne Konsequenzen. Diese Leute lachen über unseren Staat und die Gesetze. Wann folgt die längst überfällige Remigration dieser Familie?! pic.twitter.com/4tiQRYH5rL — Jochen K. Roos, MdL (@Jochen_K_Roos) October 10, 2025

A közlemény szerint ezek között szerepel többek között egy késes támadás is, amely 2025. augusztus 28-án történt a bredstedti pályaudvar aluljárójában.

Emellett a 14 éves szíriai fiatalt több testi sértéssel, részben késsel elkövetett támadásokkal, rendőrök elleni fizikai erőszakkal, valamint különböző lopásokkal is vádolják, amelyeket Husum, Bredstedt, Kiel és Sylt térségében követett el.

A Bild információi szerint a szíriai fiatal állítólag a „Heide-Gang” nevű banda tagja, amelyről már egész Németországban beszámoltak. Első bűncselekményeit már kilencéves korában követte el.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, nemrég egy 14 éves lövöldöző hat embert sebesített meg a svédországi Gävle városában. Az áldozatok mindegyike fiatal volt, köztük olyan, aki még a 18 évet sem töltötte be. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, Orbán Viktor részvétét fejezte ki Svédországnak.