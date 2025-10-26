Brutális összecsapások Szudánban – a felkelők ismét előretörtek

A szudáni hadsereg ugyan egyelőre nem reagált kérdésekre az ügyben, de a hadsereggel szövetséges Népi Ellenállás nevű helyi milícia közölte, hogy folytatják a harcot az RSF ellen, és hogy a bázis megszerzése még nem jelenti a város felkelők kezére jutását.

A szudáni harcok elől menekülők a nemzetközi segélyeken tengődnek.

Fotó: EBRAHIM HAMID / AFP

Az RSF által közzétett felvételeken viszont üdvrivalgó lázadókat lehetett látni a helyi katonai támaszpontot jelző tábla előtt. Al-Fasírt, Észak-Dárfúr állam székhelyét másfél éven át ostromolták a lázadók. Az ENSZ adatai szerint jelenleg még mindig mintegy 300 ezren laknak a városban segélyszervezetek beszámolói szerint humanitárius katasztrófával felérő körülmények között.

Egy nemzetközi segélyszervezet dolgozója a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva vasárnap elmondta, hogy olyan felvételekhez jutottak, amelyeken a városból menekülő civilek láthatók, viszont időközben elvesztették az összeköttetést az al-Fasírban tartózkodó embereikkel.

Az afrikai országban 2023 áprilisában robbant ki fegyveres konfliktus a hadsereg és az RSF lázadói között, és rendszeresek a támadások civilek és kórházak ellen is. Míg a hadsereg időközben visszafoglalta a fővárost, Kartúmot, addig az RSF kiterjesztette ellenőrzését a dárfúri régió felett a Csáddal közös határon.

After the Sudanese army withdrew from the command of the 6th Division in the city of #ElFasher,

the rebel Rapid Support militias are committing horrific violations against civilians in the neighborhoods of Al-Thawra and Zamzam Road, adjacent to the army command. The army has… pic.twitter.com/a8pCILWIWY — منصة سودانيات🇸🇩 Sudaniaat (@sudaniaat) October 26, 2025

Megfigyelők az ország tartós megosztottságától tartanak. Az ENSZ szerint a szudáni helyzet jelenleg a világ legnagyobb humanitárius katasztrófájának tekinthető, több mint 12 millió ember volt kénytelen elmenekülni az otthonából, a lakosság mintegy felét, több mint 26 millió embert pedig éhínség fenyeget.

A konfliktus áldozataira vonatkozó pontos adatok ugyan nem állnak rendelkezésre, de az ENSZ úgy becsüli, hogy mintegy 150 ezren veszthették életüket a harcokban.

Borítókép: A nemrégiben lakóhelyüket elhagyni kényszerült szudániak sorban állnak, hogy humanitárius segítséget kapjanak Ombadában (Fotó: AFP)