Brutális összecsapások Szudánban – a felkelők ismét előretörtek

A szudáni hadsereg ugyan egyelőre nem reagált kérdésekre az ügyben, de a hadsereggel szövetséges Népi Ellenállás nevű helyi milícia közölte, hogy folytatják a harcot az RSF ellen, és hogy a bázis megszerzése még nem jelenti a város felkelők kezére jutását.
Az RSF által közzétett felvételeken viszont üdvrivalgó lázadókat lehetett látni a helyi katonai támaszpontot jelző tábla előtt. Al-Fasírt, Észak-Dárfúr állam székhelyét másfél éven át ostromolták a lázadók. Az ENSZ adatai szerint jelenleg még mindig mintegy 300 ezren laknak a városban segélyszervezetek beszámolói szerint humanitárius katasztrófával felérő körülmények között.
Egy nemzetközi segélyszervezet dolgozója a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva vasárnap elmondta, hogy olyan felvételekhez jutottak, amelyeken a városból menekülő civilek láthatók, viszont időközben elvesztették az összeköttetést az al-Fasírban tartózkodó embereikkel.
Az afrikai országban 2023 áprilisában robbant ki fegyveres konfliktus a hadsereg és az RSF lázadói között, és rendszeresek a támadások civilek és kórházak ellen is. Míg a hadsereg időközben visszafoglalta a fővárost, Kartúmot, addig az RSF kiterjesztette ellenőrzését a dárfúri régió felett a Csáddal közös határon.
Megfigyelők az ország tartós megosztottságától tartanak. Az ENSZ szerint a szudáni helyzet jelenleg a világ legnagyobb humanitárius katasztrófájának tekinthető, több mint 12 millió ember volt kénytelen elmenekülni az otthonából, a lakosság mintegy felét, több mint 26 millió embert pedig éhínség fenyeget.
A konfliktus áldozataira vonatkozó pontos adatok ugyan nem állnak rendelkezésre, de az ENSZ úgy becsüli, hogy mintegy 150 ezren veszthették életüket a harcokban.
