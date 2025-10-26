Hírlevél

szudáni háború

Brutális összecsapások Szudánban – a felkelők ismét előretörtek

52 perce
Olvasási idő: 5 perc
A Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű lázadószervezet elfoglalta a szudáni hadsereg parancsnoki központját al-Fasírban, ellenőrzésük alá vonva a várost. Ezt a felkelők jelentették be vasárnap.
szudáni háborúRSFfelkelőkmenekültek

A szudáni hadsereg ugyan egyelőre nem reagált kérdésekre az ügyben, de a hadsereggel szövetséges Népi Ellenállás nevű helyi milícia közölte, hogy folytatják a harcot az RSF ellen, és hogy a bázis megszerzése még nem jelenti a város felkelők kezére jutását.

A szudáni harcok elől menekülők a nemzetközi segélyeken tengődnek.
A szudáni harcok elől menekülők a nemzetközi segélyeken tengődnek.  
Fotó: EBRAHIM HAMID / AFP

Az RSF által közzétett felvételeken viszont üdvrivalgó lázadókat lehetett látni a helyi katonai támaszpontot jelző tábla előtt. Al-Fasírt, Észak-Dárfúr állam székhelyét másfél éven át ostromolták a lázadók. Az ENSZ adatai szerint jelenleg még mindig mintegy 300 ezren laknak a városban segélyszervezetek beszámolói szerint humanitárius katasztrófával felérő körülmények között.

Egy nemzetközi segélyszervezet dolgozója a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva vasárnap elmondta, hogy olyan felvételekhez jutottak, amelyeken a városból menekülő civilek láthatók, viszont időközben elvesztették az összeköttetést az al-Fasírban tartózkodó embereikkel.

 Az afrikai országban 2023 áprilisában robbant ki fegyveres konfliktus a hadsereg és az RSF lázadói között, és rendszeresek a támadások civilek és kórházak ellen is. Míg a hadsereg időközben visszafoglalta a fővárost, Kartúmot, addig az RSF kiterjesztette ellenőrzését a dárfúri régió felett a Csáddal közös határon. 

Megfigyelők az ország tartós megosztottságától tartanak. Az ENSZ szerint a szudáni helyzet jelenleg a világ legnagyobb humanitárius katasztrófájának tekinthető, több mint 12 millió ember volt kénytelen elmenekülni az otthonából, a lakosság mintegy felét, több mint 26 millió embert pedig éhínség fenyeget. 

A konfliktus áldozataira vonatkozó pontos adatok ugyan nem állnak rendelkezésre, de az ENSZ úgy becsüli, hogy mintegy 150 ezren veszthették életüket a harcokban.

Borítókép: A nemrégiben lakóhelyüket elhagyni kényszerült szudániak sorban állnak, hogy humanitárius segítséget kapjanak Ombadában (Fotó: AFP)

