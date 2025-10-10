Oroszország újabb, nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen. A légiriadók Kijevben és több keleti városban is megszólaltak, miközben a légvédelem folyamatosan próbálta visszaverni az érkező lövedékeket.

„Rakéták, egymás után” – gyermek is meghalt az oroszok újabb, Ukrajna elleni éjszakai támadásaiban Fotó: AFP

Támadás Kijevben

A Kyiv Independent beszámolója szerint hajnali fél három körül több erős robbanás rázta meg az ukrán fővárost, majd újabb detonációk következtek egy órával később. „Rakéták egymás után csapódnak be, a légvédelem aktív” – írta Timur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője a támadás idején. Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint kilenc ember megsebesült, közülük ötöt kórházba szállítottak.

A támadások következtében Kijev egyes kerületeiben áram- és vízhiány alakult ki, a város bal partja gyakorlatilag teljesen elsötétült.

Az egyik negyedben a drónok roncsai tüzet okoztak egy lakóépületben és több autó is kigyulladt.

Much of Kyiv was plunged into darkness after Russian missile and drone strikes targeted Ukraine’s energy infrastructure.



In Zaporizhzhia, a child was killed and at least nine civilians were injured as strikes tore through residential areas.https://t.co/b8U88fSZlA — KyivPost (@KyivPost) October 10, 2025

Zaporizzsjában szintén több robbanásról számoltak be

Egy hétéves kisfiú életét vesztette, további három ember megsérült, amikor orosz drónok csapódtak be a város lakóövezeteibe. A helyi kormányzó, Ivan Fedorov szerint a gyermeket hiába próbálták megmenteni, sérülései halálosnak bizonyultak.

Az ablakok betörtek, a tetők beszakadtak, több ház lakhatatlanná vált

– írta közösségi oldalán Fedorov. Hajnali öt óra körül újabb ballisztikus rakétákkal támadták a várost, további károkat okozva az energiaellátásban és az infrastruktúrában. Az ukrán Energiaügyi Minisztérium közölte, hogy a támadások több energetikai létesítményt is megrongáltak.

Amint a biztonsági helyzet engedi, megkezdjük a helyreállítási munkákat

– mondta Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter.