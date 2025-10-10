„Rakéták, egymás után” – gyermek is meghalt az oroszok újabb, Ukrajna elleni éjszakai támadásaiban

Oroszország újabb, nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen. A légiriadók Kijevben és több keleti városban is megszólaltak, miközben a légvédelem folyamatosan próbálta visszaverni az érkező lövedékeket.
Támadás Kijevben
A Kyiv Independent beszámolója szerint hajnali fél három körül több erős robbanás rázta meg az ukrán fővárost, majd újabb detonációk következtek egy órával később. „Rakéták egymás után csapódnak be, a légvédelem aktív” – írta Timur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője a támadás idején. Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint kilenc ember megsebesült, közülük ötöt kórházba szállítottak.
A támadások következtében Kijev egyes kerületeiben áram- és vízhiány alakult ki, a város bal partja gyakorlatilag teljesen elsötétült.
Az egyik negyedben a drónok roncsai tüzet okoztak egy lakóépületben és több autó is kigyulladt.
Zaporizzsjában szintén több robbanásról számoltak be
Egy hétéves kisfiú életét vesztette, további három ember megsérült, amikor orosz drónok csapódtak be a város lakóövezeteibe. A helyi kormányzó, Ivan Fedorov szerint a gyermeket hiába próbálták megmenteni, sérülései halálosnak bizonyultak.
Az ablakok betörtek, a tetők beszakadtak, több ház lakhatatlanná vált
– írta közösségi oldalán Fedorov. Hajnali öt óra körül újabb ballisztikus rakétákkal támadták a várost, további károkat okozva az energiaellátásban és az infrastruktúrában. Az ukrán Energiaügyi Minisztérium közölte, hogy a támadások több energetikai létesítményt is megrongáltak.
Amint a biztonsági helyzet engedi, megkezdjük a helyreállítási munkákat
– mondta Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter.
A támadások illeszkednek Oroszország hónapok óta tartó stratégiájába, amely a tél közeledtével Ukrajna energetikai infrastruktúrájának megbénítását célozza. Az orosz csapások már most megsemmisítették az ország földgáztermelő kapacitásának több mint felét. Tegnap írtunk arról is, hogy feszült a helyzet a Harkovi régióban, egy különleges rohamcsapat érkezett a területre.