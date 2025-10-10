A föld is megremegett, óriási robbanás történt: sok a halott, rengetegen eltűntek – videó

Péntek reggel hatalmas robbanás rázta meg a Nashville-től délnyugatra fekvő Hickmant Tennessee államban. A katonai robbanóanyagokat előállító üzemet teljesen elpusztította a detonáció nyomán keletkezett tűzvész – a légifelvételeken elszenesedett törmelékek, füstölgő járművek és romok láthatók a helyszínen, írja a BBC.
A robbanás helyi idő szerint reggel nyolc óra előtt történt, és a detonáció erejét kilométerekre, még a szomszédos megyékben is érezni lehetett. A hatóságok közlése szerint többen életüket vesztették, legalább tizenkilenc embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A hozzátartozók kétségbeesetten várják a híreket szeretteikről.
A mentést az is akadályozta, hogy a folyamatos másodlagos robbanások miatt a tűzoltók és a mentőegységek kezdetben nem tudtak megközelíteni a helyszínt – erről egy elsősegélynyújtó nyilatkozott az Associated Pressnek.
A robbanás az Accurate Energetic Systems nevű vállalat üzemében történt, amely robbanóanyagok fejlesztésével, gyártásával, kezelésével és tárolásával foglalkozik. A hatóságok szerint a vizsgálat továbbra is folyamatban van, a területet lezárták, és a pusztítás mértéke óriási.
