A föld is megremegett, óriási robbanás történt: sok a halott, rengetegen eltűntek – videó

Péntek reggel hatalmas robbanás rázta meg a Nashville-től délnyugatra fekvő Hickmant Tennessee államban. A katonai robbanóanyagokat előállító üzemet teljesen elpusztította a detonáció nyomán keletkezett tűzvész – a légifelvételeken elszenesedett törmelékek, füstölgő járművek és romok láthatók a helyszínen, írja a BBC.

Tennessee – A robbanások okát nem tudják egyelőre, és a katasztrófa kivizsgálása napokig eltarthat

A robbanás helyi idő szerint reggel nyolc óra előtt történt, és a detonáció erejét kilométerekre, még a szomszédos megyékben is érezni lehetett. A hatóságok közlése szerint többen életüket vesztették, legalább tizenkilenc embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A hozzátartozók kétségbeesetten várják a híreket szeretteikről.

A mentést az is akadályozta, hogy a folyamatos másodlagos robbanások miatt a tűzoltók és a mentőegységek kezdetben nem tudtak megközelíteni a helyszínt – erről egy elsősegélynyújtó nyilatkozott az Associated Pressnek.

A robbanás az Accurate Energetic Systems nevű vállalat üzemében történt, amely robbanóanyagok fejlesztésével, gyártásával, kezelésével és tárolásával foglalkozik. A hatóságok szerint a vizsgálat továbbra is folyamatban van, a területet lezárták, és a pusztítás mértéke óriási.

#BREAKING: Powerful blast at Accurate Energetic Systems military explosives plant near Bucksnort, Tennessee shakes homes miles away — FOX13



At least 19 people are unaccounted for pic.twitter.com/KeNRvvkKhG — Rapid Report (@RapidReport2025) October 10, 2025

Borítókép: A környéket lezárták (Fotó: X)