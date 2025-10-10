Hírlevél

Rendkívüli

Itt az új orosz Atom-fegyver

Tennessee

A föld is megremegett, óriási robbanás történt: sok a halott, rengetegen eltűntek – videó

23 perce
Olvasási idő: 4 perc
Többen életüket vesztették és eltűntek egy Tennessee állambeli katonai robbanóanyag-üzemben pénteken bekövetkezett hatalmas robbanásban – közölték a hatóságok. A CBS News helyi tudósítása szerint legalább 19 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, miközben a családok kétségbeesetten várják a híreket szeretteikről.
Péntek reggel hatalmas robbanás rázta meg a Nashville-től délnyugatra fekvő Hickmant Tennessee államban. A katonai robbanóanyagokat előállító üzemet teljesen elpusztította a detonáció nyomán keletkezett tűzvész – a légifelvételeken elszenesedett törmelékek, füstölgő járművek és romok láthatók a helyszínen, írja a BBC.

Tennessee
Tennessee – A robbanások okát nem tudják egyelőre, és a katasztrófa kivizsgálása napokig eltarthat

A robbanás helyi idő szerint reggel nyolc óra előtt történt, és a detonáció erejét kilométerekre, még a szomszédos megyékben is érezni lehetett. A hatóságok közlése szerint többen életüket vesztették, legalább tizenkilenc embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A hozzátartozók kétségbeesetten várják a híreket szeretteikről.

A mentést az is akadályozta, hogy a folyamatos másodlagos robbanások miatt a tűzoltók és a mentőegységek kezdetben nem tudtak megközelíteni a helyszínt – erről egy elsősegélynyújtó nyilatkozott az Associated Pressnek.

A robbanás az Accurate Energetic Systems nevű vállalat üzemében történt, amely robbanóanyagok fejlesztésével, gyártásával, kezelésével és tárolásával foglalkozik. A hatóságok szerint a vizsgálat továbbra is folyamatban van, a területet lezárták, és a pusztítás mértéke óriási.

Borítókép: A környéket lezárták (Fotó: X)

 

