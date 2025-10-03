Míg Thunberg szelfizik, Izrael valódi segítséget nyújt

Őrizetbe vették Greta Thunberg svéd klímaaktivistát az izraeli hatóságok, miután az izraeli haditengerészet feltartóztatta az őt szállító hajót – számol be róla a The Telegraph brit napilap.

Greta Thunberg hajóját feltartóztatta az izraeli haditengerészet (Fotó: AFP)

A „Global Sumud Flotilla”, amely segélyszállítmányokkal megrakodva a Gázai övezet felé tartott és amelynek egyik hajóján Thunberg is utazott, nem engedelmeskedett az izraeli parancsnak, hogy változtasson irányt, így a haditengerészet megállította a hajókat, és több aktivistát őrizetbe vettek.

Az izraeli haditengerészet szerint felszólította a Gázába tartó flottillát, hogy változtassa meg az irányát, és közölte velük, hogy a rakományt Izraelben, Asdód kikötőjében rakodhatják ki. Az aktivistákat figyelmeztették, hogy aktív harci zónához közelednek, és törvényes blokádot sértenek meg.

Izrael külügyminisztériuma közzétett egy videót, amelyen Greta Thunberg az izraeli erők egyik tagjának oldalán ül a fedélzeten, aki vizet és kabátot ad neki.

A Hamász-Sumud flottilla több hajóját már biztonságosan megállították, és utasaikat izraeli kikötőbe szállítják. Greta és barátai biztonságban vannak és egészségesek

– írta közleményében a tárca, utalva arra, hogy a napokban egy Hamász-támaszponton olyan dokumentumokat találtak, amelyek bizonyítják, hogy a palesztin terrorszervezet áll a segélyflottilla mögött.

Hajóinkat illegálisan elfoglalták. A kamerák nem működnek, és a hajókat katonai személyzet szállta meg. Aktívan dolgozunk azon, hogy megerősítsük a fedélzeten tartózkodó összes résztvevő biztonságát és állapotát

– írták a közösségi médiában a flottilla szervezői.

Global Sumud Flotilla's ships are being illegally intercepted. Cameras have gone dark, and military personnel have boarded the vessels pic.twitter.com/tjGlJfwAwi — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

Az aktivistákat egy izraeli kikötőbe szállították, ahol ellátást kapnak, majd hazaküldik őket.

Thunberg és társai képmutatók és arrogánsak

Miközben Thunberg és társai a Földközi-tengeren hajózva szelfiket készítettek és a kötelezően viselt keffijeh kendőjükkel törölgették homlokukat a tűző napon, Izrael egy nap leforgása alatt egymillió adag élelmiszert osztott szét a Gázai övezetben élő rászorulók között – mutat rá a The Telegraph hasábjain megjelent írásában Brendan O'Neill.

A Gaza Humanitarian Foundation közreműködésével lebonyolított nagyszabású segélyakció során az izraeli hadsereg fiatal katonái biztosították, hogy az élelmiszer-szállítmányok eljussanak a gázai családokhoz.

Miközben tehát Izraelt „népirtással” és a gázaiak éheztetésével vádolják, valójában a zsidó állam igen jelentős mennyiségű élelmiszert oszt a terület lakosságának, a magukat hősként ünnepeltető aktivisták egyetlen morzsányi élelmet sem tudtak eljuttatni a rászorulókhoz.

A szerző különösen felháborítónak találja a flottilla résztvevőinek arroganciáját. Úgy tűnik, teljesen figyelmen kívül hagyták azt a tényt, hogy egy szuverén állam felségvizei felé hajóznak, ráadásul egy olyan országéba, amely jelenleg háborúban áll – mutat rá.