Több mint nyolcszáz orosznak kell elhagynia az EU-tagállamot

841 orosz állampolgárnak kell elhagynia Lettországot október 13-ig – számol be róla a Politico brüsszeli hírportál.

Több mint nyolcszáz orosz állampolgárnak kell elhagynia Lettországot (Illusztráció, forrás: AFP)

A rigai kormány döntése értelmében azért kell távozniuk, mert nem teljesítették az új bevándorlási szabályokat.

A lett Állampolgársági és Migrációs Ügyek Hivatalának (OCMA) szóvivője, Madara Puke megerősítette, hogy az érintett személyeket már értesítették a határidőről. Akik nem hagyják el önként az országot, azokat kitoloncolás fenyegeti.

A szigorítás hátterében Oroszország 2022-es Ukrajna elleni inváziója áll. Lettország ezt követően módosította bevándorlási törvényét, majd 2024-ben tovább szigorította azt. Az új szabályozás értelmében az orosz állampolgároknak 2025. június 30-ig kellett kérvényezniük az EU-s hosszú távú tartózkodási engedélyt, bizonyítaniuk legalább A2 szintű lett nyelvtudásukat, valamint átesniük biztonsági és háttérellenőrzésen.

A rendelkezés mintegy harmincezer orosz állampolgárt érintett. Bár többségük teljesítette a feltételeket, körülbelül kétezer-hatszázan önként elhagyták az országot. A most kiutasítandó 841 személy elmulasztotta időben benyújtani a szükséges dokumentumokat.

Az OCMA vezetője, Maira Roze a lett televíziónak adott interjújában rámutatott, hogy sokan nem voltak tisztában a változásokkal.

Csak amikor már nem kapják meg a nyugdíjukat, akkor jönnek rá, hogy valami nincs rendben

– mondta Roze.

Felhívnak minket és kérdezik, miért nem kapják a nyugdíjukat. Mi elmondjuk nekik, hogy nincs érvényes tartózkodási engedélyük. Ők megkérdezik, hol van az engedélyük, mire mi azt válaszoljuk: be kellett volna tartaniuk a törvényt

– magyarázta.

A lett hatóságok hangsúlyozzák, hogy október 13. után az érintettek tartózkodása jogellenessé válik, és megvonják tőlük a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Ha továbbra sem tesznek eleget a felszólításnak, a határőrség kényszerrel távolíthatja el őket az országból.

Lettország az utóbbi időben a nemzetbiztonság megerősítése nevében több lépést is tett Oroszország ellen. Májusban Baiba Braze lett külügyminiszter felszólította az EU-tagállamokat, hogy biztonsági okokból függesszék fel a vízumkiadást az orosz állampolgárok számára. Júniusban pedig a lett parlament megtiltotta az orosz és belarusz állampolgároknak, hogy kritikus infrastruktúrában dolgozzanak vagy ingatlant vásároljanak az országban.