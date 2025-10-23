Hírlevél

Oroszország

Több száz ukrán drónt lőttek le az oroszok az éjszaka

Az éjszaka folyamán több orosz régióban is aktív volt a légvédelem, miután az ukránok több mint száz drónnal támadtak. A beszámolók szerint a legtöbb ukrán drón a belgorodi régiót célozta, az orosz légvédelemnek azonban máshol is akadt dolga.
Oroszországukrajnai háborúUkrajna

Sikeresen hatástalanított több mint száz drónt az orosz légvédelm az éjszaka folyamán. A hírek szerint az ukrán drónok nagy része a belgorodi régiót támadta. Eközben az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint a hadsereg sikeresen nyomult előre a frontvonalon – írja a TASZSZ

Az orosz légvédelem visszaverte a támadást
Az orosz légvédelem visszaverte a támadást 
Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

A hírügynökség beszámolója szerint az előző éjszaka folyamán a légvédelmi riasztórendszerek 139 ukrán drónt  észleltek és semmisítettek meg. 

Ötvenhat drónt lőttek le a Belgorodi terület, 22-t a Brjanszki terület, 21-et a Voronyezsi terület, 14-et a Rjazanyi terület, 13-at a Rosztovi terület, négyet a Krím, két-két drónt a Tambov, a Volgográdi, az Orjoli és a Kalugai területek, valamint egyet a Kurszki terület felett.

Eközben azonban az oroszoknak sikerült előrenyomulni a frontvonal mentén is. 

Az orosz csapatok, miután dél-nyugat felé előrenyomultak Vovcsanszkban, Harkiv megyében, új vonalakat és állásokat foglaltak el. A beszámolók szerint az orosz csapatok emellett előrenyomultak Tikhi közelében is. 

Az ukrán utánpótlási vonalak veszélyben 

Októberben már érkeztek róla a hírek, hogy az orosz csapatok lassan előretörnek Dnyipropetrovszk közép-keleti részén, veszélyeztetve az ukrán utánpótlási útvonalakat.

Az orosz csapatok Pokrovszk közelében már 17–18 kilométerre járnak, így a falu hamarosan elérhető lehet drónok számára is. 

Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy az oroszok számára Dnyipropetrovszk nem jelent elsődleges célpontot, fő törekvésük továbbra is a Donbász teljes elfoglalása. 

 

