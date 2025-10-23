Több száz ukrán drónt lőttek le az oroszok az éjszaka

Sikeresen hatástalanított több mint száz drónt az orosz légvédelm az éjszaka folyamán. A hírek szerint az ukrán drónok nagy része a belgorodi régiót támadta. Eközben az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint a hadsereg sikeresen nyomult előre a frontvonalon – írja a TASZSZ.

Az orosz légvédelem visszaverte a támadást

Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

A hírügynökség beszámolója szerint az előző éjszaka folyamán a légvédelmi riasztórendszerek 139 ukrán drónt észleltek és semmisítettek meg.

Ötvenhat drónt lőttek le a Belgorodi terület, 22-t a Brjanszki terület, 21-et a Voronyezsi terület, 14-et a Rjazanyi terület, 13-at a Rosztovi terület, négyet a Krím, két-két drónt a Tambov, a Volgográdi, az Orjoli és a Kalugai területek, valamint egyet a Kurszki terület felett.

Eközben azonban az oroszoknak sikerült előrenyomulni a frontvonal mentén is.

Az orosz csapatok, miután dél-nyugat felé előrenyomultak Vovcsanszkban, Harkiv megyében, új vonalakat és állásokat foglaltak el. A beszámolók szerint az orosz csapatok emellett előrenyomultak Tikhi közelében is.

ВС РФ заняли новые позиции, продвинувшись на юго-западе Волчанска, сообщил ТАСС Марочко. Российские бойцы также наступают у Тихого, добавил военный эксперт:https://t.co/IN9LgAg6Le pic.twitter.com/3IbuhyXyiK — ТАСС (@tass_agency) October 23, 2025

Az ukrán utánpótlási vonalak veszélyben

Októberben már érkeztek róla a hírek, hogy az orosz csapatok lassan előretörnek Dnyipropetrovszk közép-keleti részén, veszélyeztetve az ukrán utánpótlási útvonalakat.

Az orosz csapatok Pokrovszk közelében már 17–18 kilométerre járnak, így a falu hamarosan elérhető lehet drónok számára is.

Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy az oroszok számára Dnyipropetrovszk nem jelent elsődleges célpontot, fő törekvésük továbbra is a Donbász teljes elfoglalása.