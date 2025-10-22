Hírlevél

Sokkoló: így hurcoltak el egy férfit a katonai toborzók

Sokkoló videó jelent meg a Telegramon az ukrán kényszersorozásról. A felvételen a Volinyi területen katonai toborzók az autóból rángattak ki egy férfit, hogy elhurcolják.
kényszersorozás

A Telegramon közzétett videón az látható, hogy a Volinyi területen katonai toborzók egy személyautót az út szélén megállítanak, majd erőszakkal kiszállítanak belőle egy férfit. 

Brutális erőszakot alkalmaznak a toborzók a Volinyi területen (Forrás: Telegram)
Mindeközben egy nő kétségbeesetten próbálja megakadályozni, hogy a katonák elhurcolják a sofőrt.

A Telegramon „Mozgósítás Volinyban” címmel terjedő videó újabb bizonyítéka annak, hogy az ukrán kényszersorozás kegyetlensége nem ismer határokat.

 

Orosz-ukrán háború
