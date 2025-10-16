Veszélyes taktika: ezzel a fegyverrel dörrentenének oda Putyinnak – hátha bejön

A Fox News keddi műsorában Mike Pompeo volt amerikai külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy akár Tomahawk rakétákról, akár az ukránok Oroszország mélyén végrehajtott támadásairól legyen szó, ezek olyan eszközök, amelyek – hasonlóan ahhoz, ahogyan nyomást gyakoroltunk a Hamászra és kényszerítettük őket a tárgyalóasztalhoz – „Európában is tűzszünethez vezethetnek.”
Pompeo bírálta Joe Biden volt amerikai elnök politikáját, és kiemelte, hogy Donald Trump idején „az Egyesült Államok erőt mutatott”, aminek köszönhetően a Hamász kénytelen volt engedményeket tenni.
„Trump elnök nyomást gyakorolt a Hamászra, és azt mondta az izraelieknek, hogy tegyenek meg mindent, ami szükséges, a Hamásznak így nem maradt más választása” – fogalmazott. A volt külügyminiszter szerint Putyin nem önszántából keres majd békét, hanem akkor, ha felismeri, hogy nincs más lehetősége – írja a Breitbart.
Ez őrültség lenne, nem igaz? Putyin akkor fogja feladni, amikor rájön, hogy ez az egyetlen opció. Ha nagyobb nyomást gyakorolnak rá – akár Tomahawk rakétákkal, akár azzal, hogy az ukránok célba vehetik Oroszország gazdasági és katonai létesítményeit – akkor elérhető a tűzszünet
– fogalmazott.
Pompeo hozzátette, hogy az elmúlt napokban megfigyelhető katonai műveletek, köztük a „Midnight Hammer” hadművelet, szerinte azt mutatják: Putyin komolyan veszi Donald Trumpot, „aki készen áll arra, hogy békét teremtsen Európában, ahogyan azt a Közel-Keleten is tette.”
Hegseth figyelmeztette Oroszországot
A NATO védelmi minisztereinek brüsszeli találkozóján Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter egyértelmű üzenetet küldött Oroszországnak:
Állítsák le a harcokat, különben az USA olyan módon reagál, ahogy csak tud.
Hegseth hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok a szövetségeseivel együtt készen áll megfizettetni Oroszország folyamatos agresszióját. Szerinte a leghatékonyabb visszatartó erő egy képzett, európai vezetésű NATO és egy harcképes, önvédelmi képességekkel rendelkező ukrán hadsereg.
Trump elnök határozott vezetésével, különösen európai szövetségeseinkkel együtt, véget fogunk vetni az ukrajnai háborúnak. A háborúnak véget kell vetni
– zárta beszédét.
Sokkoló lépésre szánta el magát Trump a Tomahawkok kapcsán?
Trump nemrég telefonon egyeztetett az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel. Az amerikai elnök elmondása szerint a beszélgetés „jó hangulatú és őszinte” volt, és Zelenszkij konkrét fegyvereket kért, köztük Tomahawk-rakétákat.
Trump ugyanakkor egyértelművé tette: csak akkor hajlandó ezeket a rakétákat Kijevnek adni, ha a békés megoldás kudarcot vall. Azt is hangsúlyozta, hogy a döntést személyesen kívánja megbeszélni Putyinnal.
Zelenszkij közben azt mondta, hogy már dolgoznak a döntés előkészítésén, és reméli, Trump engedélyezi majd a szállítást. Ugyanakkor bevallotta: a végső döntés még nem született meg Washingtonban. Korábban arról is beszámoltunk, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kijelentette, hogy készen áll megbeszélni orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal a Tomahawk típusú cirkálórakéták Ukrajnának történő esetleges szállítását.
Őszintén szólva, lehet, hogy beszélnem kell Oroszországgal a Tomahawkokról. Akarják ők, hogy ezek a rakéták feléjük repüljenek? Nem hiszem. Ezt Zelenszkij elnöknek is megmondtam, mert a Tomahawkok új, agresszív lépést jelentenének
– mondta Donald Trump a Politicónak.
Kapcsolódó cikkek: