Veszélyes taktika: ezzel a fegyverrel dörrentenének oda Putyinnak – hátha bejön

A Fox News keddi műsorában Mike Pompeo volt amerikai külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy akár Tomahawk rakétákról, akár az ukránok Oroszország mélyén végrehajtott támadásairól legyen szó, ezek olyan eszközök, amelyek – hasonlóan ahhoz, ahogyan nyomást gyakoroltunk a Hamászra és kényszerítettük őket a tárgyalóasztalhoz – „Európában is tűzszünethez vezethetnek.”

Mike Pompeo: A Tomahawk rakéták nyomást gyakorolhatnak Putyinra Fotó: AFP

Pompeo bírálta Joe Biden volt amerikai elnök politikáját, és kiemelte, hogy Donald Trump idején „az Egyesült Államok erőt mutatott”, aminek köszönhetően a Hamász kénytelen volt engedményeket tenni.

„Trump elnök nyomást gyakorolt a Hamászra, és azt mondta az izraelieknek, hogy tegyenek meg mindent, ami szükséges, a Hamásznak így nem maradt más választása” – fogalmazott. A volt külügyminiszter szerint Putyin nem önszántából keres majd békét, hanem akkor, ha felismeri, hogy nincs más lehetősége – írja a Breitbart.

Ez őrültség lenne, nem igaz? Putyin akkor fogja feladni, amikor rájön, hogy ez az egyetlen opció. Ha nagyobb nyomást gyakorolnak rá – akár Tomahawk rakétákkal, akár azzal, hogy az ukránok célba vehetik Oroszország gazdasági és katonai létesítményeit – akkor elérhető a tűzszünet

– fogalmazott.

Pompeo hozzátette, hogy az elmúlt napokban megfigyelhető katonai műveletek, köztük a „Midnight Hammer” hadművelet, szerinte azt mutatják: Putyin komolyan veszi Donald Trumpot, „aki készen áll arra, hogy békét teremtsen Európában, ahogyan azt a Közel-Keleten is tette.”

Hegseth figyelmeztette Oroszországot

A NATO védelmi minisztereinek brüsszeli találkozóján Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter egyértelmű üzenetet küldött Oroszországnak:

Állítsák le a harcokat, különben az USA olyan módon reagál, ahogy csak tud.

Hegseth hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok a szövetségeseivel együtt készen áll megfizettetni Oroszország folyamatos agresszióját. Szerinte a leghatékonyabb visszatartó erő egy képzett, európai vezetésű NATO és egy harcképes, önvédelmi képességekkel rendelkező ukrán hadsereg.

Trump elnök határozott vezetésével, különösen európai szövetségeseinkkel együtt, véget fogunk vetni az ukrajnai háborúnak. A háborúnak véget kell vetni

– zárta beszédét.