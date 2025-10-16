Hírlevél

Tomahawk

Veszélyes taktika: ezzel a fegyverrel dörrentenének oda Putyinnak – hátha bejön

49 perce
Mike Pompeo volt amerikai külügyminiszter szerint az Oroszország elleni katonai nyomás, beleértve a Tomahawk rakéták bevetését és az ukrán támadásokat az ország mélyén, elősegítheti a béke megteremtését Európában. A politikus párhuzamot vont az orosz–ukrán háború és a Hamász elleni izraeli hadműveletek között, mondván: hasonló nyomás kényszerítheti Vlagyimir Putyint a tárgyalóasztalhoz. Trump ugyanakkor egyértelművé tette: csak akkor hajlandó ezeket a rakétákat Kijevnek adni, ha a békés megoldás kudarcot vall.
Tomahawkorosz-ukrán háborúDonald TrumpPutyinZelenszkijMike PompeoUkrajnarakéta

A Fox News keddi műsorában Mike Pompeo volt amerikai külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy akár Tomahawk rakétákról, akár az ukránok Oroszország mélyén végrehajtott támadásairól legyen szó, ezek olyan eszközök, amelyek – hasonlóan ahhoz, ahogyan nyomást gyakoroltunk a Hamászra és kényszerítettük őket a tárgyalóasztalhoz – „Európában is tűzszünethez vezethetnek.”

Pompeo: A Tomahawk rakéták nyomást gyakorolhatnak Putyinra
Mike Pompeo: A Tomahawk rakéták nyomást gyakorolhatnak Putyinra Fotó: AFP

Pompeo bírálta Joe Biden volt amerikai elnök politikáját, és kiemelte, hogy Donald Trump idején „az Egyesült Államok erőt mutatott”, aminek köszönhetően a Hamász kénytelen volt engedményeket tenni.

„Trump elnök nyomást gyakorolt a Hamászra, és azt mondta az izraelieknek, hogy tegyenek meg mindent, ami szükséges, a Hamásznak így nem maradt más választása” – fogalmazott. A volt külügyminiszter szerint Putyin nem önszántából keres majd békét, hanem akkor, ha felismeri, hogy nincs más lehetősége – írja a Breitbart.

Ez őrültség lenne, nem igaz? Putyin akkor fogja feladni, amikor rájön, hogy ez az egyetlen opció. Ha nagyobb nyomást gyakorolnak rá – akár Tomahawk rakétákkal, akár azzal, hogy az ukránok célba vehetik Oroszország gazdasági és katonai létesítményeit – akkor elérhető a tűzszünet

– fogalmazott.

Pompeo: A Tomahawk rakéták nyomást gyakorolhatnak Putyinra
Pompeo: A Tomahawk rakéták nyomást gyakorolhatnak Putyinra Fotó: AFP

Pompeo hozzátette, hogy az elmúlt napokban megfigyelhető katonai műveletek, köztük a „Midnight Hammer” hadművelet, szerinte azt mutatják: Putyin komolyan veszi Donald Trumpot, „aki készen áll arra, hogy békét teremtsen Európában, ahogyan azt a Közel-Keleten is tette.”

Hegseth figyelmeztette Oroszországot

A NATO védelmi minisztereinek brüsszeli találkozóján Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter egyértelmű üzenetet küldött Oroszországnak: 

Állítsák le a harcokat, különben az USA olyan módon reagál, ahogy csak tud.

Hegseth hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok a szövetségeseivel együtt készen áll megfizettetni Oroszország folyamatos agresszióját. Szerinte a leghatékonyabb visszatartó erő egy képzett, európai vezetésű NATO és egy harcképes, önvédelmi képességekkel rendelkező ukrán hadsereg. 

Trump elnök határozott vezetésével, különösen európai szövetségeseinkkel együtt, véget fogunk vetni az ukrajnai háborúnak. A háborúnak véget kell vetni

– zárta beszédét.

Sokkoló lépésre szánta el magát Trump a Tomahawkok kapcsán?

Trump nemrég telefonon egyeztetett az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel. Az amerikai elnök elmondása szerint a beszélgetés „jó hangulatú és őszinte” volt, és Zelenszkij konkrét fegyvereket kért, köztük Tomahawk-rakétákat.

Trump ugyanakkor egyértelművé tette: csak akkor hajlandó ezeket a rakétákat Kijevnek adni, ha a békés megoldás kudarcot vall. Azt is hangsúlyozta, hogy a döntést személyesen kívánja megbeszélni Putyinnal.

(COMBO) This combination of pictures created on August 18, 2025 shows US President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Washington, DC, on August 18, 2025 and Russian President Vladimir Putin in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. US President Donald Trump said August 18 he had started arranging a two-way peace meeting between Ukraine's Volodymyr Zelensky and Russia's Vladimir Putin -- to be followed by three-way talks involving himself. "At the conclusion of the meetings, I called President Putin, and began the arrangements for a meeting, at a location to be determined, between President Putin and President Zelensky," Trump said after hosting Zelensky and European leaders at the White House. "After that meeting takes place, we will have a Trilat, which would be the two Presidents, plus myself." European leaders join Ukrainian President Volodymyr Zelensky in talks with US President Donald Trump on August 18, as they try to find a way to end Russia's offensive. The leaders heading to Washington on Monday to appear alongside Zelensky call themselves the "coalition of the willing." Putin is in Alaska at the invitation of Trump in his first visit to a Western country since he ordered the 2022 invasion of Ukraine that has killed tens of thousands of people. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Putyin komolyan veszi Donald Trumpot, aki készen áll arra, hogy békét teremtsen Európában, ahogyan azt a Közel-Keleten is tette Fotó: AFP

Zelenszkij közben azt mondta, hogy már dolgoznak a döntés előkészítésén, és reméli, Trump engedélyezi majd a szállítást. Ugyanakkor bevallotta: a végső döntés még nem született meg Washingtonban. Korábban arról is beszámoltunk, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kijelentette, hogy készen áll megbeszélni orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal a Tomahawk típusú cirkálórakéták Ukrajnának történő esetleges szállítását.

Őszintén szólva, lehet, hogy beszélnem kell Oroszországgal a Tomahawkokról. Akarják ők, hogy ezek a rakéták feléjük repüljenek? Nem hiszem. Ezt Zelenszkij elnöknek is megmondtam, mert a Tomahawkok új, agresszív lépést jelentenének

– mondta Donald Trump a Politicónak.

Orosz-ukrán háború
