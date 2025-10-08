Andrej Marocsko katonai szakértő szerint az orosz fegyveres erők már találkoztak hasonló lőszerek kilövésével Szíriában, és általában tapasztalattal rendelkeznek azok kivédésében. Továbbá Washington nagy valószínűséggel a már elavult rakéták első módosításait szállítja Kijevbe – írja a Lenta.ru.

Tomahawk rakéta

Fotó: WYANE EDWARDS / US NAVY

Tehát, még ha az ukrán fegyveresek elkezdenek is Tomahawkokat használni, ezeknek a lőszereknek a hatékonysága rendkívül alacsony lesz

– hangsúlyozta Marocsko.

Hozzátette, hogy Ukrajna ilyen jellegű rakéták bevetése „új fejezetet nyitna a konfliktusban”, mivel a Tomahawkok nagy hatótávolságúak, és különféle alkatrészekkel, köztük nukleáris eszközökkel is felfegyverezhetők. A szakértő bízik abban, hogy Oroszország rendelkezik a kijevi indításokra választ adó eszközökkel.