Andrej Marocsko katonai szakértő a TASZSZ-nak nyilatkozva elmondta, hogy az orosz hadseregnek van tapasztalata a Tomahawk-szerű rakéták megsemmisítésében. Az ilyen jellegű rakéták bevetése Ukrajnában szerinte „új fejezetet nyitna a konfliktusban”, mivel a Tomahawkok nagy hatótávolságúak, és különféle alkatrészekkel, köztük nukleáris eszközökkel is felfegyverezhetők.
Andrej Marocsko katonai szakértő szerint az orosz fegyveres erők már találkoztak hasonló lőszerek kilövésével Szíriában, és általában tapasztalattal rendelkeznek azok kivédésében. Továbbá Washington nagy valószínűséggel a már elavult rakéták első módosításait szállítja Kijevbe  – írja a Lenta.ru.

Tomahawk
Tomahawk rakéta
Fotó: WYANE EDWARDS / US NAVY

Tehát, még ha az ukrán fegyveresek elkezdenek is Tomahawkokat használni, ezeknek a lőszereknek a hatékonysága rendkívül alacsony lesz

 – hangsúlyozta Marocsko.

Hozzátette, hogy Ukrajna ilyen jellegű rakéták bevetése „új fejezetet nyitna a konfliktusban”, mivel a Tomahawkok nagy hatótávolságúak, és különféle alkatrészekkel, köztük nukleáris eszközökkel is felfegyverezhetők. A szakértő bízik abban, hogy Oroszország rendelkezik a kijevi indításokra választ adó eszközökkel.

